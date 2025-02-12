快訊

「我不要再回去了！」75歲婦淚灑豪華養老院 被1件事逼瘋奪門而出

交換領土換停火？澤倫斯基準備「談判終戰」 克宮冷臉回應

大樂透連10摃再飆4.7億 春節大小紅包均分最多爽拿231萬

MSCI調高台股權重 證交所：不代表台股資金流向

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
證交所表示，MSCI調高台股權重不代表台股資金流向。圖／本報系資料照片
證交所表示，MSCI調高台股權重不代表台股資金流向。圖／本報系資料照片

MSCI（明晟）2月11日中歐時間晚上11時（台灣時間12日上午6時），公布第1季相關指數調整，預計於3月3日開盤生效。證交所表示，調整前後的權重差距僅代表成分股變動後，台股在調整基準日的權重變化，不代表台股資金流向。

調整後，台股於全球標準型指數（MSCI ACWI）權重上升0.02個百分點、新興市場指數（MSCI EM）權重上升0.14個百分點、亞洲（日本除外）指數（MSCI AC Asia ex Japan）權重上升0.13個百分點，調整後權重分別為1.96%、20.16%及22.89%。

證交所指出，指數是市場表現的溫度計，可以反映台灣市場及產業的表現，證交所將持續積極推動優質企業上市，提升公司治理，建立良好的投資環境，以持續吸引國內外資金投入台股，擴大我國資本市場規模，提升台灣國際競爭力。

MSCI 台股 新興市場指數 證交所

延伸閱讀

台股開高收黑土洋對作 外資買超逾26億…積極布局這兩類股

保德信首發被動式台股ETF 009803 發行價10元、2月18日開募

證交稅減稅優惠政策陸續屆期 券商公會籲朝向制度化

2月台股期指跌19點

相關新聞

股市持續高檔震盪！台股「老先覺」直言：今年美股優於台股、邊緣AI優於雲端

美國總統川普關稅政策、DeepSeek為AI產業投下震撼彈，使得美股、台股持續高檔震盪，有台股「老先覺」之稱的新光投信董...

聯準會不急著降息！辣媽：從鮑爾談論中再次確定暫時無調降利率的急迫性

從談論中看來，再次確定暫時沒有調降利率的急迫性，而未來是否調整，也需要看更近一步的經濟數據才能決定。

MSCI調高台股權重 證交所：不代表台股資金流向

MSCI（明晟）2月11日中歐時間晚上11時（台灣時間12日上午6時），公布第1季相關指數調整，預計於3月3日開盤生效。...

台股開高收黑土洋對作 外資買超逾26億…積極布局這兩類股

台股今天開高震盪收黑，三大法人土洋對作，合計賣超新台幣9.49億元，其中，外資逆勢買超26.33億元，積極布局金融股與題...

今年來基金規模成長前十大 科技、美股及債券居多

今（2025）年以來，投資人投資ETF採取分散配置，根據最新統計，今年來的ETF規模成長幅度以不同過往集中少數主題的ET...

MSCI 指數季度調整 台股權重三指三升

MSCI 明晟2月11日中歐時間晚上11點(台灣為12日上午6時)公布第1季相關指數調整，預計於3月3日開盤生效。台股呈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。