MSCI調高台股權重 證交所：不代表台股資金流向

MSCI（明晟）2月11日中歐時間晚上11時（台灣時間12日上午6時），公布第1季相關指數調整，預計於3月3日開盤生效。證交所表示，調整前後的權重差距僅代表成分股變動後，台股在調整基準日的權重變化，不代表台股資金流向。

調整後，台股於全球標準型指數（MSCI ACWI）權重上升0.02個百分點、新興市場指數（MSCI EM）權重上升0.14個百分點、亞洲（日本除外）指數（MSCI AC Asia ex Japan）權重上升0.13個百分點，調整後權重分別為1.96%、20.16%及22.89%。

證交所指出，指數是市場表現的溫度計，可以反映台灣市場及產業的表現，證交所將持續積極推動優質企業上市，提升公司治理，建立良好的投資環境，以持續吸引國內外資金投入台股，擴大我國資本市場規模，提升台灣國際競爭力。