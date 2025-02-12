就市論勢／金融、軟體 盤面焦點

盤勢分析

聯準會主席鮑爾在2月11日國會聽證會中，再一次強調不急著降息。此番言論，市場也不是第一次聽到，因此對當天股、債市並未造成太大波動。利率部分，目前市場預期聯準會今年仍有一次降息可能，降息機率44%。若從FedWatch的數據來看，最有機會時間點將在7或9月的利率會議。

股市部分，在四大CSP廠宣布優於預期的AI資本支出後，市場開始把焦點轉向輝達月底的財報。

回到台股部分，先從基本面觀察。上市櫃1月營收雖較上月減少8.9%，但相較去年同期卻增長7%，是史上最強1月。值得注意的是，共有66家企業創下歷史新高。

鴻海（2317）1月營收5,386億元，年增3.1%。台積電2,932億元，年增35.9%。顯示出科技產業仍具強勁成長動能。由於AI應用快速發展，預期電子股將持續受惠，這也為後續股市表現提供有力支撐。

再從技術面觀察，2月第二周漲勢收斂，加權指數在23,200至23,500點區間高檔震盪。籌碼面部分，外資近期連續買超名單中偏重金融股，代表外資將資金先停留在金融族群，等待後續布局機會。整體來看，台股基本面仍強勢，技術面與籌碼呈現中性，目前結構仍有利台股穩健上漲。

投資建議

近期高價股中，不論是軟體或硬體產業皆展現強勁成長動能。特別是與AI相關的軟體類股更是焦點所在，隨AI應用場景不斷擴大，軟體業有望接棒成為下一波主流族群。可利用近期整理期間，逢低布局AI軟體相關族群。