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水泥業迎復甦 塑化有壓

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

機構法人展望第2季原物料產業前景，隨中國大陸政策發酵，水泥業有望迎來強勁復甦，鋼鐵與塑化產業需持續關注關稅變化帶來的影響。法人表示，關稅戰風雲再起，可聚焦受惠政策與市場結構性改變個股，機會風險並存。

針對原物料產業第2季表現，法人表示，傳統旺季來臨，大陸推經濟振興政策，市場普遍認為政策發酵約需9-12個月，近期地產數據連續兩個月改善，水泥業可望受惠歷年最佳復甦，預估第2季報價季增5-10%。此外，水泥業具殖利率題材，增添市場對台泥（1101）、亞泥等信心，維持買進評等。

鋼鐵業方面，美國關稅政策有利其本土鋼廠，法人分析，對台灣鋼廠2025年營收影響預估約1.5-2.5%，屬可控範圍，由於第2季供應壓力仍大，關稅變數將進一步影響產業表現。

原物料 鋼鐵 關稅

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