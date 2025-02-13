新光投信董座劉坤錫：關注邊緣AI
美國總統川普關稅政策、DeepSeek為AI產業投下震撼彈，使美股、台股持續高檔震盪，新光投信董事長劉坤錫昨（12）日表示，2025年投資難度會比2024年高很多。在AI供應鏈部分，由於大型雲端服務供應商（CSP）資本支出持續增加，硬體的伺服器業者仍可受惠；另一方面可多關注邊緣AI的工業電腦（IPC）族群及軟體應用業者。
新光投信昨日發表2025年投資展望，有關DeepSeek的衝擊，劉坤錫認為，將開啟新舊AI共存新局，包括原來以美國為主的AI產業，現在歐盟也開始起步，如法國宣布推出類似美國的星際之門（Stargate）計畫。產業界也重新省思，究竟需要如Open AI的十項全能、高大上的超人AI，還是如DeepSeek短小精幹的小巨人模式。
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