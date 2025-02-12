生技股新藥利多 一波波

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

多家生技公司2025年進入產品上市前倒數計時，藥華藥已先在元月公布血癌藥ET順利通過三期臨床，將申請多國藥證，另包括泰合（6467）、寶齡富錦、太景*-KY等公司今年都有新藥將申請上市許可。

合一的糖尿病足潰瘍產品ON101目標4月取得五項適應症的醫材許可，逸達也將在今年8月底公布美國第二項藥物上市許可。

日前登興櫃的泰合生技，公司開發的抗血栓口溶膜新藥TAH3311，正在美國進行臨床三期試驗，今年第2季公布臨床數據結果，董事長李世仁表示，若一切順利將在第3季申請美國及歐盟藥證，爭取2026年在歐美市場上市。

寶齡的腎病新藥「拿百磷」，今年起將透過歐洲授權夥伴，正同步申請雙適應症藥證，目標今年第3季取得高血磷症與缺鐵性貧血症兩項治療許可，有助未來爭取高價的醫保給付。

太景生技的流感抗病毒新藥TG-1000（Pixavir marboxil），去年已順利完成三期臨床並有好的數據，這項藥品透過大陸合作夥伴健康元藥業集團，已向中國國家藥品監督管理局（NMPA）遞交上市許可申請，有機會今年獲得藥證。

寶齡富錦 生技 美國

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