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美銀下調上半年GB200 NVL出貨預期 調降六台廠目標價

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美銀證券發布最新的「亞太科技產業」報告指出，下調今年GB200伺服器貨量，主要是因為供應鏈生產良率較低，且輝達（NVIDIA）人工智慧（AI）伺服器機架系統學習曲線較長。

美銀在元月時仍預估今年GB200伺服器出貨量可達5萬台，但一個月內就將出貨量大降至3-4萬台，降幅逾20%，因而調降鴻海（2317）、廣達（2382）、台達電（2308）、緯創（3231）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等六台廠的目標價，降幅介於2~12%。

美銀指出，考量到輝達GB200 NVL72 AI 伺服器今年上半年出貨量成長變慢，因此調降主要AI伺服器ODM/電子代工製造服務（EMS）/零組件廠今年的預估營收及獲利。

不過，美銀指出，由於全球雲端服務供應商（CSP）的資本支出投資仍在成長，加上ODM/EMS的良率將逐漸改善，且輝達可望在3月推出系統設計更靈活的Blackwell Ultra 解決方案，因此仍樂觀看待今年下半年到2026年的 AI 伺服器出貨。

雖然美銀調降GB200 NVL72今年出貨預期，但預估GB200 NVL36 AI 伺服器的出貨量可望高於NVL72。另外，由於NVL72上半年出貨較慢，可能造成更多的B200繪圖處理器（GPU）進入客製化的非DGX平台。

美銀仍然認為，輝達B300及特殊應用IC（ASIC）平台的需求即將到來，仍將嘉惠AI伺服器 ODM/EMS/零組件主要廠商。美銀重申「買進」八檔亞太相關個股，其中有六檔為台股。

在這六檔台股中，美銀對鴻海今年的預估營收下修10%，預估獲利下調12%，目標價從262元下調10%到235元。但鴻海在伺服器/iPhone的EMS擁有領導地位，資產負債表強勁，且在地緣政治不確定環境之下具備全球布局的靈活生產優勢，因此維持買進評等。

另外，廣達目標價從366元下調6%到345元；台達電目標價從500元下修2%到490元；緯創目標價從145元下調12%到128元；奇鋐目標價從815元下調7%到755元；雙鴻目標價從890元下調8%到815元。

AI 伺服器 營收 貨量

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