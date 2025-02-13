創新板市值 衝上新高

臺灣證券交易所元月祭出創新板改革奏效，不僅整體成交量放大，個股股性也轉趨活潑，帶動創新板市值王鴻華先進-創（2258）、股王錼創科技-KY創昨（12）日股價雙雙寫下歷史新高，推升整體創新板總市值衝上1,683億元新高。

證交所元月6日起，取消創新板合格投資人限制，讓交易人數從原本的30萬戶跳增至1,300多萬人，且可以整張買賣，也可在盤中零股買賣，在交易面產生立竿見影之效。新制實施以來，整體創新板市值增加165.5億元，至1,683.4億元。

受惠於創新板能見度拉高，交易轉趨活絡，錼創科技-KY創、鴻華先進-創昨天股價雙雙改寫新高，兩檔個股在創新板均具有獨特地位，前者是創新板第一檔掛牌個股，後者是創新板掛牌市值最大個股。

錼創科技-KY創昨天受惠MSCI明晟公布季度調整，名列全球標準指數中台灣新增的十檔之一，吸引買盤湧入，股價亮燈漲停，上漲21.5元、收239.5元；市值256.7億元，在創新板市值僅次於鴻華先進-創。

鴻華先進-創昨天因鴻海董事長劉揚偉表示，有接觸日產、本田及雷諾，「在這一兩個月就會宣布」，股價盤中轉強，終場上漲1.85元、收在51.2元，股價首度站上50元大關，並改寫史高，市值達891.5億元。

鴻華先進-創是證交所董事長林修銘致力推動創新板的指標個股之一，2023年時親自遊說劉揚偉，才決定留在台灣掛牌。有別於創新板個股大多股本較小，鴻華先進-創是唯一股本在百億元以上大型股。再以市值來看，2023年底加入創新板家族當天，讓整體創新板市值一舉由500餘億元推升至千億元以上規模。

可惜，當時受到量體大，加上創新板交易人資格受限，掛牌當天股價跌破承銷價50元，之後股價都在承銷價之下遊走，最低看到38.45元。

如今股價創新高，不僅印證林修銘當初說服根留台灣掛牌有理，連帶輔導鴻華上市的福邦證券也跟著受惠。福邦證券肩負造市商責任，握有2萬張出頭的鴻華股票，以去年底41.2元財報認列的價格來看，未實現獲利達2億元，以股本40億元換算，每股獲利貢獻度高達2.5元，連帶讓福邦證券也成為創新板交易新制的最大受益券商。