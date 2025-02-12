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台股開高收黑土洋對作 外資買超逾26億…積極布局這兩類股

中央社／ 台北12日電
台股今天開高震盪收黑，三大法人土洋對作，合計賣超新台幣9.49億元。聯合報資料照，記者曾學仁／攝影
台股今天開高震盪收黑，三大法人土洋對作，合計賣超新台幣9.49億元。聯合報資料照，記者曾學仁／攝影

台股今天開高震盪收黑，三大法人土洋對作，合計賣超新台幣9.49億元，其中，外資逆勢買超26.33億元，積極布局金融股與題材股，賣超神達、群創、鴻海等，分析師指出，美國是否對台灣半導體課稅仍未明朗，市場觀望氣氛濃厚。

加權指數終場下跌94.3點，收23289.75點，成交值3699.49億元；電子股下跌0.69%、金融股上漲0.22%；代表中小型股票的櫃買指數下跌0.35%。

三大法人今天合計賣超9.49億元，其中，自營商賣超0.61億元，投信賣超35.21億元，外資及陸資買超26.33億元，呈現土洋對作局面。

值得注意的是，外資連續2個交易日買超，投信由買轉賣，自營商則是連3賣。

根據公開資訊指出，外資今天買超排行方面，凱基金位居第1、逾2.1萬張，其次為皇昌逾1.4萬張，第3名為群益台灣精選高息（00919）逾1.3萬張，接續為中信金、玉山金、復華富時不動產、星宇航空、達邁、中信中國50正2、緯創，顯示外資積極布局金融股、題材股與熱門ETF。

賣超排行方面，外資今天賣超神達逾2.4萬張最多，接續為群創、鴻海、寶成、聯電、欣興、泰金寶-DR、金寶、台新金、群益優選非投等債。

投信賣超排行方面，依序為長榮航、凱基金、中信金、長榮、永豐金、聯發科等。

新光投信董事長劉坤錫對中央社記者表示，台股今天開高走低，台積電終場下跌10元，股價走勢與大盤相當，影響市場的因素之一是關稅問題，美國是否對台灣半導體課稅仍未有明確訊息，市場觀望氣氛濃厚。

劉坤錫表示，光通訊族群今天表現低迷，成為重災區，這與昨天華爾街股市光通訊族群大幅調整不謀而合，可能與股價評價過高、面臨修正有關。

展望後市，他認為，台股若要擺脫震盪格局，需關注美國對台灣半導體的課稅政策是否明朗。此外，去年許多族群，尤其是光通訊和設備股飆漲，今年面臨高點過後的修正壓力，儘管市場資金仍充沛，但將尋找更具成長性與基本面支撐的標的，過去以「本夢比」為主的股票，可能面臨與基本面拉近差距的壓力。

三大法人 台股 外資 金融股

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