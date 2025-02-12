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今年來基金規模成長前十大 科技、美股及債券居多

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
今（2025）年以來，投資人投資ETF採取分散配置，根據最新統計，今年來的ETF規模成長幅度以不同過往集中少數主題的ETF族群，從太空衛星、美股、非投等債及原油反向ETF都有較大幅度成長。示意圖。圖／AI生成
今（2025）年以來，投資人投資ETF採取分散配置，根據最新統計，今年來的ETF規模成長幅度以不同過往集中少數主題的ETF族群，從太空衛星、美股、非投等債及原油反向ETF都有較大幅度成長。示意圖。圖／AI生成

今（2025）年以來，投資人投資ETF採取分散配置，根據最新統計，今年來的ETF規模成長幅度以不同過往集中少數主題的ETF族群，從太空衛星、美股、非投等債及原油反向ETF都有較大幅度成長。

台灣純太空概念ETF的第一金太空衛星（00910）去（2024）年漲幅近70%，以該公司官網ETF專區即時淨值預估最新淨值為31.49元，今年以來再度飆出逾10%漲幅。近日太空產業飆漲股都在該ETF目前核心成分股中，占比分別為：火箭實驗室11.09%、紅線8.1%、星球實驗室6.01%及MDA Space3.27%等；集保資料統計，00910最新規模達8.5億元，一年時間規模翻了逾七倍；投資人數更由1,396人成長至9,271人，成長六倍以上，近半年在川普上任效應，及太空產業的實質成長驅動，受到投資人的關注度更顯著提升。

復華S&P500成長（00924）經理人吳允翔表示，美股為全球股市龍頭，基於美國經濟持續擴張、企業獲利保持增長，加上在AI等趨勢科技產業執牛耳地位，使美股後市仍看漲，1月因DeepSeek事件衝擊出現明顯修正，反而提供波段布局進場點，00924聚焦AI及其他產業成長性題材，同步受到市場資金青睞，進一步推升規模表現。預期後續美股可能因政策不確定性增添市場波動性，但相對穩健的經濟表現將支撐美股走勢，可透過多產業布局的美股市值型ETF，兼具美股類股輪動投資機會。

中國信託投信表示，中信特選金融（00917）近八成布局美國金融股，且多為大型銀行股。根據摩根大通發布的大型銀行展望報告指出，大型銀行將受益於強勁的投資銀行業務，特別是在股權承銷和槓桿聯貸方面。報告也提到，隨著監管放寬及工業貸款回升，銀行將獲得更多的增長機會。儘管貸款需求疲軟，銀行的淨利息收入仍將持續增長。面對2025股市波動加劇，以金融為成分股的主題型ETF更加突顯稀缺性。

2025 年迄今規模成長幅度十強 ETF。（資料來源：CMoney）
2025 年迄今規模成長幅度十強 ETF。（資料來源：CMoney）

ETF 布局 投資銀行 淨值 美國經濟 美股

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