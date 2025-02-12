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股市持續高檔震盪！台股「老先覺」直言：今年美股優於台股、邊緣AI優於雲端

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
有台股「老先覺」之稱的新光投信董事長劉坤錫12日表示，2025年投資難度會比2024年高很多，由於台股太刁鑽、波動度大，如果要取捨，他個人認為美股優於台股。新光投信董事長劉坤錫。記者曾原信／攝影
有台股「老先覺」之稱的新光投信董事長劉坤錫12日表示，2025年投資難度會比2024年高很多，由於台股太刁鑽、波動度大，如果要取捨，他個人認為美股優於台股。新光投信董事長劉坤錫。記者曾原信／攝影

美國總統川普關稅政策、DeepSeek為AI產業投下震撼彈，使得美股台股持續高檔震盪，有台股「老先覺」之稱的新光投信董事長劉坤錫12日表示，2025年投資難度會比2024年高很多，由於台股太刁鑽、波動度大，如果要取捨，他個人認為美股優於台股。

至於DeepSeek的衝擊，劉坤錫認為，將開啟新舊AI共存新局，包括原來以美國為主的AI產業，現在歐盟也開始起步，如法國宣布推出類似美國的星際之門（Stargate）計畫。產業界也重新省思，究竟需要如Open AI的十項全能、高大上的超人AI，還是如DeepSeek短小精幹的小巨人模式。

反映在股市上，DeepSeek在農曆期間橫空出世，元月27日輝達（NVIDIA）股價跌14%，但其實還有一個族群，也就是光纖光纜族群跌幅更達30%；台股在開紅盤時，也補跌了830點。

對於未來AI產業的剖析，劉坤錫表示，從雲端來看，四大雲端服務供應商（CSP）的資本支出加總3,000多億美元，雲端的投資仍將持續，硬體伺服器的單，台灣供應鏈仍將受惠，軟體部分台灣多吃不到。但DeepSeek效應也將帶動混合專家模型（MoE），市場需求會逐漸延伸到邊緣AI。以美股來說，雲端的需求仍在，但硬體股大多位階較高，近來反而是如Palantir等軟體股表現較佳。台股部分，邊緣AI有IPC（工業電腦）族群，也有資訊服務業者推出讓AI落地的解決方案，近期股價也都有所表現。

AI 伺服器 劉坤錫 台股 美股 雲端服務

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