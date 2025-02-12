MSCI 指數季度調整 台股權重三指三升

MSCI 明晟2月11日中歐時間晚上11點(台灣為12日上午6時)公布第1季相關指數調整，預計於3月3日開盤生效。台股呈現三指三升，其中，在全球標準型指數(MSCI ACWI)權重上升0.02個百分點、新興市場指數(MSCI EM)權重上升0.14個百分點、亞洲(日本除外)指數(MSCI AC Asia ex Japan)權重上升0.13個百分點，調整後權重分別為1.96%、20.16%及22.89%。

證交所表示，調整前後的權重差距僅代表成分股變動後，台股在調整基準日的權重變化，不代表台股資金的流向。

證交所表示，指數是市場表現的溫度計，可以反映台灣市場及產業的表現，未來臺灣證券交易所將持續積極推動優質企業上市，提升公司治理，建立良好的投資環境，以持續吸引國內外資金投入臺股，擴大我國資本市場規模，進一步提升台灣國際競爭力。

在全球標準型指數(MSCI ACWI)、新興市場指數(MSCI EM)、亞洲(日本除外)指數之外，在MSCI台灣指數成份股方面，本次新增台光電（2383）、嘉澤（3533），刪除華新（1605）、南亞科（2408），指數成分股維持88檔，並有25檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為台光電，其權重為0.35%，調升0.35%。權重調降最多為台積電（2330），其權重為54.57%，調降0.3%。

富邦摩台經理人陳双吉指出，本次指數調整，就產業權重上，以半導體類調降相對多，台積電與聯發科（2454）為主，但調升部分以科技類幅度較大，其中主要來自新增的台光電、嘉澤，以及國巨（2327），均為AI伺服器相關領域的供應鏈廠商，與半導體均為泛AI相關產業，整體而言，個股及產業權重變動幅度均不大，影響均有限，可視為產業上正常的類股輪動影響市值變化帶來的改變。雖川普關稅不確定性引發市場疑慮，但由於AI產業仍是未來長期趨勢重點，加上高階晶片以及台灣半導體業的地位不易取代，隨著AI應用腳步，將持續挹注台股新的動能，值得持續關注。

富邦投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清等認為，這次調整對台積電影響不大。