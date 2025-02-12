台股下跌94點 三大法人賣超9.49億元

台股12日開高走低，收在23,289.75點，下跌94.3點，跌幅0.4%，成交量3,699.5億元，三大法人賣超9.49億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超26.33億元，投信賣超35.2億元，自營商賣超（合計）0.61億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.33億元，自營商（避險）買超0.71億元。

台積電（2330）收1,110元，跌幅0.9%，鴻海（2317）下跌1.12%，收177元。矽光子概念股風雲變色，華星光（4979）收跌停222.5元，聯鈞（3450）、光聖（6442）下跌逾6%，上詮（3363）、眾達-KY（4977）跌逾4%。摩根士丹利（大摩）近期發布了一份人形機器人百強名單，入榜的和大（1536）今大漲亮燈，帶動盟立（2464）、高鋒（4510）一同上漲，光學鏡頭族群同時具有機器人、AR眼鏡題材，今國光（6209）大漲近9%，中揚光（6668）上漲近6%。塑化股群起大漲，台塑（1301）上漲逾4%，台化（1326）、南亞（1303）漲幅逾2%。