聽新聞
0:00 / 0:00
台股下跌94點 三大法人賣超9.49億元
台股12日開高走低，收在23,289.75點，下跌94.3點，跌幅0.4%，成交量3,699.5億元，三大法人賣超9.49億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超26.33億元，投信賣超35.2億元，自營商賣超（合計）0.61億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.33億元，自營商（避險）買超0.71億元。
台積電（2330）收1,110元，跌幅0.9%，鴻海（2317）下跌1.12%，收177元。矽光子概念股風雲變色，華星光（4979）收跌停222.5元，聯鈞（3450）、光聖（6442）下跌逾6%，上詮（3363）、眾達-KY（4977）跌逾4%。摩根士丹利（大摩）近期發布了一份人形機器人百強名單，入榜的和大（1536）今大漲亮燈，帶動盟立（2464）、高鋒（4510）一同上漲，光學鏡頭族群同時具有機器人、AR眼鏡題材，今國光（6209）大漲近9%，中揚光（6668）上漲近6%。塑化股群起大漲，台塑（1301）上漲逾4%，台化（1326）、南亞（1303）漲幅逾2%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言