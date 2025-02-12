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聯準會不急著降息！辣媽：從鮑爾談論中再次確定暫時無調降利率的急迫性

聯合新聞網／ 辣媽Shania
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

聯準會不急著降息

美國聯準會主席傑鮑爾昨天（2月11日）在國會參議院銀行委員會作證，提到：

「由於我們目前的政策立場已不像之前那麼具有限制性，而且經濟仍然保持強勁，我們不需要急於調整政策立場，我們知道，如果過快或過度降低政策限制，可能會阻礙通膨的改善。但同時，若過於緩慢或幅度過小地放鬆政策，也可能會對經濟活動和就業造成不必要的削弱。」

從談論中看來，再次確定暫時沒有調降利率的急迫性，而未來是否調整，也需要看更近一步的經濟數據才能決定。而今天晚上就有重要的通膨指標CPI即將要公佈。

此外，川普於週一簽署了一項行政命令，對進口鋼鐵和鋁製品加徵新的關稅。歐盟也回應了「如果歐洲商品遭到美國關稅打擊，將對美國商品實施報復性關稅。」 貿易戰的後續，也將是重要的觀察重點。

昨天美國10年期公債殖利率受到包爾談話的影響，上升4個基本點，來到4.53%。

◎本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

CPI 川普 聯準會 通膨 降息

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