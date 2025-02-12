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台股收盤跌94點收23,289點 台積電跌10元收1,100元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。記者林伯東／攝影
台股示意圖。記者林伯東／攝影

台股12日收盤下跌94.3點，終場以23,289.75點作收，成交量3,699.49億元；台積電（2330）收盤1,100元，下跌10元，跌幅0.9%。

今日成交金額大且走高為：亞光（3019）、藥華藥（6446）、皇昌（2543）、達邁（3645）、保瑞（6472）、新日興（3376）、亞翔（6139）及IET-KY（4971）；成交金額大且疲軟者則為：聯鈞（3450）、華星光（4979）、神達（3706）、環宇-KY（4991）、大成鋼（2027）、上詮（3363）、光聖（6442）及宏致（3605）。

第一金投顧表示，本周關注台積電美國董事會、Fed主席鮑爾赴國會作證、美國CPI指數。短線議題上，電子類股可關注IC設計、雲端類股、資訊服務、軟體及顯卡等，非電族群留意工具機、製鞋、電機電纜、散裝等。⻑線投資者可聚焦營運高成⻑、高配息等選股，留意布局時點，操作嚴控資金持股水位、慎防修正風險。

台積電 美國

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