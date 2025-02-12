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大摩曝機器人百強名單、台鏈四家上榜 和大盤中飆逾9%

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

摩根士丹利（大摩）近期發布了一份人形機器人百強名單（The Humanoid 100），在100家上市公司中，台灣上榜的有台積電（2330）、鴻海（2317）、上銀（2049）、和大（1536），12日和大盤中大漲超過9%，上銀則在創下363元波段新高後，下跌翻黑，台積電、鴻海小跌。

大摩將人形機器人分為大腦、身體和整合三部分，大腦包括基礎模型、數據分析、模擬和視覺軟體、視覺和計算晶片、記憶體、IC設計、IC製造，身體包括驅動器及驅動器零部件、感測器、電池、類比IC、身體/線控/散熱、多樣化自動化，以及整合。

台積電規在大腦，鴻海、上銀、和大在身體部分，鴻海則列入整合商。和大切入AI機器人領域，與盟立共同轉投資盟英科技，生產用在機器人手臂關節的諧波減速機，參加美國機器人展時，現場詢問度非常高，已開始出貨，產能可望逐步擴大。另外由於和大原本就是特斯拉主要供應商，可望藉由機器人布局，與特斯拉「親上加親」。

和大集團董事長沈國榮表示，輝達與特斯拉不約而同鎖定發展人形機器人，未來商機可期，「和大集團在人形機器人方面絕對不會缺席，盟英近期已接獲不少國際大廠洽詢，預料很快就會初步成果。」

上銀布局機器人多年，並長期供貨機器人關鍵零組件給美系機器狗製造商，主要供應機器狗的腿部骨頭關鍵零組件-滾珠螺桿等。上銀透露，目前有多家美系、日系機器人供應鏈大廠，正與上銀集團洽談合作，將由上銀供應機器人關鍵零組件-諧波減速機、滾珠螺桿等產品。

和大今跳空開高，一度衝至漲停板68.6元，但隨後漲停打開，盤中漲幅逾9%，成交量超過2萬5千張。

上銀 和大 機器人

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