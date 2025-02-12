權值股熄火 台股翻黑平盤震盪

台股今天開高，盤中漲幅回吐翻黑，回測至23384點平盤附近震盪，台積電、鴻海、聯發科等權值股熄火，矽光子概念股下挫，擁抱題材的中小型股雀躍。

市場正在權衡美國總統川普（Donald Trump）近來採取的關稅行動，和聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）表示無須急於調整利率一說，美股4大指數收盤漲跌互見。

台股今天開高震盪，早盤一度上漲逾140點，至23528點，但盤中漲幅回吐翻黑，於23384點平盤附近震盪。

11時22分左右，台股加權指數下跌10.58點，至23373.47點；電子股翻黑，下跌0.29%、金融股漲約0.2%；代表中小型股票的櫃買指數下跌約0.2%。

觀察盤面焦點，台積電跌5元，至1105元，跌幅0.45%，聯發科、鴻海跌幅在1%以內。

矽光子概念股震盪，華星光跌停，聯鈞、聯亞、波若威、環宇-KY、上詮等下挫。

16檔千金高價股多數下跌，除了股王信驊、健策、穎崴、AES-KY維持小漲，其餘皆下跌。

中小型股活蹦亂跳，受惠機器人之眼與AR眼鏡等題材，光學股勁揚，亞光續強，佳凌漲停，今國光漲幅逾8%，先進光、聯一光、新鉅科等走揚。

指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布季度調整結果，全球標準指數新增台光電、嘉澤2檔台灣成分股，但盤中股價均翻黑。全球小型指數新增的錼創科技-KY漲停，振樺電、星宇航空等勁揚。