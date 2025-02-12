MSCI調高台股權重 台股漲不動有原因

MSCI（明晟）12日公布最新季度調整結果，「MSCI全球市場指數」中，台股權重由1.94%上調至1.96%，調升0.02個百分點，連三升。但台股加權股價指數開盤大約2小時，由紅翻黑。

全球標準指數新增台光電、嘉澤2檔台灣成分股，刪除南亞科、華新2檔；全球小型指數部分，新增星宇航空、台灣虎航等10檔，刪除營邦等41檔台成分股。調整結果27日收盤後生效。

國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，MSCI調升台股權重，與台股去年第4季指數表現較強有關，不過，調整比例都不高，雖然有助於中長線資金流入，但對於現在指數影響有限。台光電與嘉澤股價表現不錯，但在MSCI公布為新增成分股後，股價都一度翻黑。

蔡明翰表示，近期大盤價量表現，呈現追價意願偏低情形，指數上揚時沒有出量，關鍵還是等川普關稅，台股擔心的是下周川普宣布的晶片關稅，會對台灣半導體產業造成多少衝擊。