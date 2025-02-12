快訊

遭爆外遇還「共用小三」？成大副校長親筆回應：吃飯討論學術

民進黨市議員陳怡君辦公室遭搜索 地方服務處也被搜

推還稅於民2.0 國民黨團提普發現金1萬元列重大法案

MSCI調高台股權重 台股漲不動有原因

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
MSCI調高台股，但幅度不大。圖／AI生成
MSCI調高台股，但幅度不大。圖／AI生成

MSCI（明晟）12日公布最新季度調整結果，「MSCI全球市場指數」中，台股權重由1.94%上調至1.96%，調升0.02個百分點，連三升。但台股加權股價指數開盤大約2小時，由紅翻黑。

全球標準指數新增台光電、嘉澤2檔台灣成分股，刪除南亞科、華新2檔；全球小型指數部分，新增星宇航空、台灣虎航等10檔，刪除營邦等41檔台成分股。調整結果27日收盤後生效。

國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，MSCI調升台股權重，與台股去年第4季指數表現較強有關，不過，調整比例都不高，雖然有助於中長線資金流入，但對於現在指數影響有限。台光電與嘉澤股價表現不錯，但在MSCI公布為新增成分股後，股價都一度翻黑。

蔡明翰表示，近期大盤價量表現，呈現追價意願偏低情形，指數上揚時沒有出量，關鍵還是等川普關稅，台股擔心的是下周川普宣布的晶片關稅，會對台灣半導體產業造成多少衝擊。

MSCI 台光電 台股

延伸閱讀

分析師看台股「蛇年可以積極進場」！00878配息0.5元年化估算9％

川普喊對半導體徵100%關稅 台股投資、晶片供應鏈走勢如何解讀？

台股硬挺 打敗關稅大戰…尾盤出現押寶台積董事會行情

台股平衡基金 抗亂流

相關新聞

MSCI調高台股權重 台股漲不動有原因

MSCI（明晟）12日公布最新季度調整結果，「MSCI全球市場指數」中，台股權重由1.94%上調至1.96%，調升0.0...

川普「星際之門」計畫美科技股飛天？股添樂：00971、00924、00662、00646布局最全面

川普過年前，宣布星際之門(Stargate)計畫，找了軟銀、OpenAI和甲骨文共同投資，初始投入1000億美元，未來四年內要投5000億美元。

台股開盤上漲65點 台積電開平盤

台股12日開盤指數為23,464.98點，上漲65.26點。台積電（2330）開平盤價1,110元。

鴻海（2317）股價回180...帳面仍虧損！專家指1盲點：好公司也會被高估價值

今天鴻海上漲快3%，但收盤前反而收到一則私訊問說：「鴻海真的是好公司嗎？」我想說，股價今天不是上漲嗎？而且還回到封關前的股價了…

台股硬挺 打敗關稅大戰…尾盤出現押寶台積董事會行情

台股昨（11）日擊敗川普關稅大刀，在輝達股價走強帶領AI股回神，加上台積電元月業績逆勢繳出月增的成績單，尾盤出現押寶權王...

IET軋空 爆違約交割

櫃買中心昨（11）日公告，有投資人融券放空矽光子族群強勢股IET-KY遭軋空，導致出現1,631萬元違約交割。這是今年以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。