快訊

遭爆外遇還「共用小三」？成大副校長親筆回應：吃飯討論學術

民進黨市議員陳怡君辦公室遭搜索 地方服務處也被搜

推還稅於民2.0 國民黨團提普發現金1萬元列重大法案

聽新聞
0:00 / 0:00

川普「星際之門」計畫美科技股飛天？股添樂：00971、00924、00662、00646布局最全面

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
美股示意圖／美聯社
美股示意圖／美聯社

川普過年前，宣布星際之門(Stargate)計畫，找了軟銀、OpenAI和甲骨文共同投資，初始投入1000億美元，未來四年內要投5000億美元。

先不提這個星際之門究竟能創造多少產值、就業機會，起碼這個議題為資本市場帶來一個新憧憬：「股價有機會直達外太空。」

所以現在大家都在找相關概念股，除了甲骨文、ARM、輝達、微軟、軟銀還有誰？

其實比較保險的作法，還是直接買進一籃子美股科技ETF就對了，畢竟股價指數某方面也算是川普心裡最柔軟的一塊。美國這些大型科技股，到頭來大概率通通都要受惠。

先前我做過一張美股七巨頭占比的ETF，這次加碼，把甲骨文、ARM也放進來，直接上結論：

布局範圍最全面：00924、00971、00662、00646

其中00924、00971、00662合計占比都接近50%，代表持股相對集中在大型龍頭科技股，我認為也是比較有機會受惠的類型。

如果不知道買什麼，924算是保守牌，起碼有一整年完整績效，價格也算便宜。

看到這裡你一定納悶了，美國有「星際之門」，咱台灣有什麼門呢？

這個嘛…我目前只想的到西門...五福門，阿不對！起碼我們還有台積電啦！

◎本文內容已獲股添樂 股市新觀點授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

00646元大S&P500 00662富邦NASDAQ-100基金 00924復華美國標普500成長ETF 00971野村美國創新研發龍頭ETF 川普 美股

股添樂 股市新觀點

追蹤

延伸閱讀

大S遺產2/3給汪小菲成定局？具俊曄收養小孩阻止？專家搖頭：實務上困難

租屋族看過來！符合條件減免2萬1 專家教學「3步驟、3證明就可申辦」

鴻海（2317）股價回180...帳面仍虧損！專家指1盲點：好公司也會被高估價值

00878配息微縮水！年化殖利率仍有9% 雷龍試算：22.2元以下購入都有好報酬

相關新聞

MSCI調高台股權重 台股漲不動有原因

MSCI（明晟）12日公布最新季度調整結果，「MSCI全球市場指數」中，台股權重由1.94%上調至1.96%，調升0.0...

川普「星際之門」計畫美科技股飛天？股添樂：00971、00924、00662、00646布局最全面

川普過年前，宣布星際之門(Stargate)計畫，找了軟銀、OpenAI和甲骨文共同投資，初始投入1000億美元，未來四年內要投5000億美元。

台股開盤上漲65點 台積電開平盤

台股12日開盤指數為23,464.98點，上漲65.26點。台積電（2330）開平盤價1,110元。

鴻海（2317）股價回180...帳面仍虧損！專家指1盲點：好公司也會被高估價值

今天鴻海上漲快3%，但收盤前反而收到一則私訊問說：「鴻海真的是好公司嗎？」我想說，股價今天不是上漲嗎？而且還回到封關前的股價了…

台股硬挺 打敗關稅大戰…尾盤出現押寶台積董事會行情

台股昨（11）日擊敗川普關稅大刀，在輝達股價走強帶領AI股回神，加上台積電元月業績逆勢繳出月增的成績單，尾盤出現押寶權王...

IET軋空 爆違約交割

櫃買中心昨（11）日公告，有投資人融券放空矽光子族群強勢股IET-KY遭軋空，導致出現1,631萬元違約交割。這是今年以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。