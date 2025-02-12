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川普「星際之門」計畫美科技股飛天？股添樂：00971、00924、00662、00646布局最全面
川普過年前，宣布星際之門(Stargate)計畫，找了軟銀、OpenAI和甲骨文共同投資，初始投入1000億美元，未來四年內要投5000億美元。
先不提這個星際之門究竟能創造多少產值、就業機會，起碼這個議題為資本市場帶來一個新憧憬：「股價有機會直達外太空。」
所以現在大家都在找相關概念股，除了甲骨文、ARM、輝達、微軟、軟銀還有誰？
其實比較保險的作法，還是直接買進一籃子美股科技ETF就對了，畢竟股價指數某方面也算是川普心裡最柔軟的一塊。美國這些大型科技股，到頭來大概率通通都要受惠。
先前我做過一張美股七巨頭占比的ETF，這次加碼，把甲骨文、ARM也放進來，直接上結論：
布局範圍最全面：00924、00971、00662、00646
其中00924、00971、00662合計占比都接近50%，代表持股相對集中在大型龍頭科技股，我認為也是比較有機會受惠的類型。
如果不知道買什麼，924算是保守牌，起碼有一整年完整績效，價格也算便宜。
看到這裡你一定納悶了，美國有「星際之門」，咱台灣有什麼門呢？
這個嘛…我目前只想的到西門...五福門，阿不對！起碼我們還有台積電啦！
◎本文內容已獲股添樂 股市新觀點授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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