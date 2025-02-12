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MSCI 季度調整出爐 12檔新增股中僅這檔亮燈漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

MSCI 明晟公布季度調整，全球標準指數中台灣新增台光電（2383）和嘉澤（3533），全球小型指數新增星宇航空（2646）等10檔，不過12日盤中只有錼創科技-KY創（6854）亮燈漲停，振樺電（8114）盤中強漲逾7%，星宇航空、ITH-KY（6962）漲幅逾4%等四檔表現較強，台光電、嘉澤小跌。

MSCI公布季度調整結果，將在2月27日收盤生效。MSCI全球標準指數成分股方面，這次新增台光電、嘉澤，刪除華新（1605）、南亞科（2408）。

MSCI全球小型指數新增10檔台灣成分股，包括萬潤（6187）、康霈*（6919）、ITH-KY、南亞科、錼創科技（6854）、振樺電、志強-KY（6768）、星宇航空、台灣虎航（6757）、華新。

眾多新增成分股中，以錼創科技漲勢最強，拉出第二根漲停板，攻至239.5元，創下歷史新高。其次為振樺電，盤中漲幅逾6%。

研調機構Omdia最新研究預測，預估Micro LED顯示市場出貨量將在2027年達到170萬台，主要由XR裝置（特別是戶外智慧眼鏡）等超小型顯示設備，對矽基發光二極管（LEDoS）技術需求所驅動。

而至2031年，XR（混合實境）裝置將占Micro LED顯示市場的24.4%，Micro LED顯示器出貨量將由今年的20萬台，激增至2031年的3,460萬台。

錼創董事長李允立日前表示，持續樂觀看待今年Micro LED產業發展，Micro LED是半導體與面板產業結合的成果，看好Micro LED產業發展也可依循摩爾定律，每12至18個月單位面積上Micro LED數量倍數成長，生產成本將下降50%，預期最快2030年前，成本就可能低於OLED。

LED 台光電

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