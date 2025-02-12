快訊

高雄分屍魔嗜賭成性 工地下屬爆料他是「狠角色」

大罷免桃園6藍委遭全面鎖定 放眼2026藍綠各有盤算

川普第二任內首度！2艘美軍艦本周穿越台灣海峽

MSCI指數季度調整 台股權重3升

中央社／ 台北12日電

指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布季度調整結果，台股在全球市場指數、全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重皆獲調升，分別上調至1.96%、20.16%、22.89%，最新權重將於27日收盤生效。

MSCI是以美元計價的股價指數，提供投資專業人士一致性的比較基礎。MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整。

此次MSCI調整中，台股在「MSCI全球市場指數」權重由1.94%上調至1.96%，調升0.02個百分點；在「MSCI全球新興市場指數」權重由20.02%上調至20.16%，調升0.14個百分點；在「MSCI亞洲除日本指數」權重由22.76%上調至22.89%，調升0.13個百分點。

MSCI台灣指數成分股方面，本次新增台光電、嘉澤，刪除華新、南亞科，指數成分股維持88檔，並有25檔成分股調整在外流通股數。此次權重調升最多為台光電，權重為0.35%，調升0.35個百分點；權重調降最多為台積電，權重為54.57%，調降0.30個百分點。

以MSCI全球新興市場指數觀察，此次權重調升最多國家為印度，權重增加0.17個百分點；權重調降最多國家為韓國，權重降低0.17個百分點，其餘國家權重變化不大。

MSCI 台光電 新興市場指數

延伸閱讀

川普喊對半導體徵100%關稅 台股投資、晶片供應鏈走勢如何解讀？

台股硬挺 打敗關稅大戰…尾盤出現押寶台積董事會行情

台股平衡基金 抗亂流

元宵節後盤勢 法人看好

相關新聞

台股開盤上漲65點 台積電開平盤

台股12日開盤指數為23,464.98點，上漲65.26點。台積電（2330）開平盤價1,110元。

鴻海（2317）股價回180...帳面仍虧損！專家指1盲點：好公司也會被高估價值

今天鴻海上漲快3%，但收盤前反而收到一則私訊問說：「鴻海真的是好公司嗎？」我想說，股價今天不是上漲嗎？而且還回到封關前的股價了…

台股硬挺 打敗關稅大戰…尾盤出現押寶台積董事會行情

台股昨（11）日擊敗川普關稅大刀，在輝達股價走強帶領AI股回神，加上台積電元月業績逆勢繳出月增的成績單，尾盤出現押寶權王...

IET軋空 爆違約交割

櫃買中心昨（11）日公告，有投資人融券放空矽光子族群強勢股IET-KY遭軋空，導致出現1,631萬元違約交割。這是今年以...

中低價指標股 強勢

台股昨（11）日隨美股同步反彈，盤面類股輪動速度加快，中低價股吸引短多追價，神達（3706）、矽格等近日獲法人青睞指標強...

地震震掉53億營收！台積電股價回檔想逢低買進？股海老手曝操作合理區間價

台積電2/10首度證實，因為1月21日發生的地震，相關損失約53億元，加上上周五美國總統川普再度拋出關稅議題，以及本周台積電即將在首度在美國舉行董事會…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。