台股開盤上漲65點 台積電開平盤

台股12日開盤指數為23,464.98點，上漲65.26點。台積電（2330）開平盤價1,110元。

群益投顧表示，指數守穩各期均線延續多頭格局，川普關稅變數影響，走勢轉趨波動，惟在短線技術面轉弱前仍利偏多震盪。個股維持輪動表現，續參考短期均線多空進行換股操作。

操作題材可留意：

1.四大CSP強力背書，AI伺服器股回神─Meta、亞馬遜、Alphabet與微軟等美國四大CSP，2025年資本支出合計上看3,250億美元，較2024年大幅成長46.07%，為AI伺服器需求強力背書，AI指標輝達股價短線連五個交易日上漲，持續回補DeepSeek缺口，帶動AI伺服器股反彈表現。

2.GTC年度大會將至，機器人股提前暖身─輝達財報將在2/26揭曉，加上AI年度盛會「GTC大會」將於美西時間3月17至21日登場，市場預期黃仁勳除持續更新GB200、GB300 AI伺服器進度外，也會持續談論人型機器人發展，且訊息基本上都會是正面，資金提前卡位機器人概念股。

周二（11日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,593.65點，上漲123.24點、漲幅0.28%；S&P500指數上漲0.03%；那斯達克指數下跌0.36%；費半指數下跌0.05%。台積電ADR上漲0.38%%，收在208.74美元，較台北交易溢價23.5%。

英特爾、格芯雙雙大漲逾6%，美國副總統范斯表示川普政府將確保最先進AI硬體在美國製造。多家企業公布的業績超出市場預期，可口可樂股價大漲4.7%，受益於飲料價格上漲與需求回升；杜邦大漲6.8%，這家工業材料生產商因電子產品需求強勁而上調2025年的獲利預期。特斯拉大跌6.3%，有媒體報導該公司執行長馬斯克領導的財團提出970億美元的收購提案，試圖入主OpenAI的非營利事業。

美國10年期公債殖利率連續四個交易日上漲，收在4.536%，高於周一的4.492%。美國聯準會主席鮑爾在參議院金融委員會的證詞中表示，Fed不急於決定是否降息。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，交易員預測Fed今年至少會進行一次1碼（0.25個百分點）的降息，並有44%的機率再次降息。1月的消費者物價指數（CPI）數據將於周三公布，成為市場下一個關鍵觀察重點。

三大法人周二集中市場合計買超119.3億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超93億元，投信買超28.7億元，自營商（自行買賣）賣超9.1億元，自營商（避險）買超6.6億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加488口至7,601口，外資淨空單增加378口至31,339口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加622口至5,003口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,600點，周賣權最大OI落在23,000點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在23,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.01上升至1.03。VIX指數下降0.21至19.31。外資台指期買權淨金額-0.16億元 ; 賣權淨金額0.6億元。整體選擇權籌碼面偏多。