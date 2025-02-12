鴻海（2317）股價回180...帳面仍虧損！專家指1盲點：好公司也會被高估價值

今（11）日鴻海上漲快3%，但收盤前反而收到一則私訊問說：「鴻海真的是好公司嗎？」我想說，股價今天不是上漲嗎？而且還回到封關前的股價了…

這位大大提出這個問題，是因為他買進鴻海以後，至今還在虧損，我好奇地問他，當初怎麼決定買進鴻海的呢？

他說，其實他之前的錢都放在銀行定存，雖然安全，但利息不多，因為自己只知道台積電、鴻海這2檔股票，但台積電價格太高就先放棄，剛好那陣子鴻海又突破200元大關，就轉而選擇鴻海。

甚至市場都在喊目標250、300元地大肆慶祝，以為這是開始大漲的訊號，而且覺得這麼穩的公司一定不會錯，就解掉200萬的定存，把錢丟進去了。

事實上，這種狀況雖然不陌生，但看到他直接解掉200萬的定存拿來投入，真的會令人捏一把冷汗。

帶著滿滿的信心和資金進場，看到股價漲漲跌跌的波動，心裡一慌，節奏一下就亂了，或者可以說，一開始就沒有決定好買進的策略，自然容易漲一點也加碼、跌一點也加碼，變成雜亂無章的資金規劃。

但回到他所說的問題，鴻海不是一家好公司嗎？為什麼沒有如預期大漲？

很多人會以為：「買好公司 = 股票一定賺錢」，但事實上：

1、買貴了，再好的公司也沒用 2、沒計畫，亂加碼，只會讓自己更亂 3、投資前沒有策略，進場後變成情緒交易

也因此就算買的是「全世界最好的公司」，時機不對、價格太高、資金規劃錯誤，一樣會被市場修理。

鴻海的基本面沒問題，而且業務比過去更強大，簡單整理一下：

一、1月營收5,387億元，創下歷年同期次高，年成長3.16%；而去年的全年營收是6.859兆元，甚至是歷史新高，年成長11.37%。

二、雖然鴻海靠著AI在慢慢降低對蘋果的依賴及營運比重，但現階段依然是蘋果主要的組裝代工廠之一，業務佔鴻海營收約4~5成。未來蘋果提升如果提升AI採用率，也有可能帶來新的換機潮。

三、AI伺服器布局穩健，是NVIDIA的核心供應鏈之一，去年AI伺服器業務已佔總伺服器收入40%，今年預計會突破50%。

四、電動車產業擴展中，透過MIH電動車平台與國際車廠合作，提升產業影響力。

五、全球市場佈局強化，近期在美國德州擴充AI伺服器產線，進一步鞏固北美市場。

鴻海的問題不是沒價值，而是市場的樂觀預期，已提前反映在股價上，導致股價已經脫離相對合理的價格，當所有人都喊250、300元，股價的震盪自然就會變大！

那買貴了，現在該怎麼辦？

大大現在的困境，不只是帳面虧損，最可怕的就是那股心理壓力，他用來買股票的錢，原本是保守的定存，現在卻被股票套牢，每天心情跟著上上下下，自己又無法控制股價，只能無奈地盯著股價漲跌，煩惱要怎麼辦。

但其實被套牢也不代表沒救了，如果這筆錢短期內不影響自己的生活，那麼：

1、耐心持有，不要情緒加碼，慢慢找機會拉低成本； 2、設定合理的價格區間，分批進場，而不是股價每跌1塊就急著補； 3、耐心等待基本面成長帶動股價回升，避免短線操作被市場情緒影響。

相反的，如果這筆錢已經讓自己壓力過大，那就：

1、適當減碼，確保自己不會因資金壓力影響生活品質； 2、學會控制持股，不要把保守資金全部 All in 股市； 3、未來投資前，一定要有規劃，避免重蹈覆轍。

比起後悔，寶貴的是汲取經驗，買好公司，不代表一定會賺錢，真正決定勝率的，是好公司+好價格兩者相輔相成。

題外話，好像很多大大在去年都因鴻海突破200元進場買，可能是郭董200元的這句話，就像一個市場傳奇，讓人會忍不住覺得這是個象徵性的門檻，一旦突破，就是飛黃騰達的開始。

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