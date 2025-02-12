快訊

高雄分屍魔嗜賭成性 工地下屬爆料他是「狠角色」

大罷免桃園6藍委遭全面鎖定 放眼2026藍綠各有盤算

川普第二任內首度！2艘美軍艦本周穿越台灣海峽

道瓊收漲台股拚續強 法人：靜待台積電美國董事會消息

中央社／ 台北12日電

美股4大指數漲跌互見，輝達股價小跌、台積電ADR（美國信託憑證）小漲，台股11日漲131.91點，收在23384.05點，投顧分析，要觀察關稅議題、台積電美國董事會消息等，台股才有望擺脫區間震盪轉強。

市場正在權衡美國總統川普（Donald Trump）近來採取的關稅行動，和聯準會（Fed）主席鮑爾（JeromePowell）表示無須急於調整利率一說，美股4大指數今天收盤漲跌互見。

道瓊工業指數上漲123.24點或0.28%；標普500指數微漲2.06點或0.03%；那斯達克指數下挫70.41點或0.36%；費城半導體指數小跌2.70點或0.05%。

輝達（NVIDIA）股價小跌0.58%，至132.8美元、台積電ADR上漲0.38%，至208.74美元。

台股11日漲131.91點，收在23384.05點，成交值新台幣3466.36億元。三大法人合計買超118.6億元。其中，自營商賣超2.42億元，投信買超28億元，外資及陸資買超93.02億元。

台積電董事會今天將首次在美國登場，由於美國總統川普表示將宣布對等關稅措施，市場預測可能目標包括台灣等貿易夥伴，台積電董事會討論議案，引發各界關注與諸多揣測，包括擴大美國投資，台積電將公告決議，正式揭曉結果。

投顧分析指出，台股是否能延續反彈格局，要觀察關稅議題、台積電美國董事會消息，以及等待美股利空出盡後，才有望擺脫區間震盪，轉為更加強勢的格局。

台積電 美國

延伸閱讀

美元走低 市場焦點轉向美國通膨數據

經濟日報社論／正視台美貿易順差擴大問題

台股硬挺 打敗關稅大戰…尾盤出現押寶台積董事會行情

FT：權王將宣布三大事

相關新聞

台股開盤上漲65點 台積電開平盤

台股12日開盤指數為23,464.98點，上漲65.26點。台積電（2330）開平盤價1,110元。

鴻海（2317）股價回180...帳面仍虧損！專家指1盲點：好公司也會被高估價值

今天鴻海上漲快3%，但收盤前反而收到一則私訊問說：「鴻海真的是好公司嗎？」我想說，股價今天不是上漲嗎？而且還回到封關前的股價了…

台股硬挺 打敗關稅大戰…尾盤出現押寶台積董事會行情

台股昨（11）日擊敗川普關稅大刀，在輝達股價走強帶領AI股回神，加上台積電元月業績逆勢繳出月增的成績單，尾盤出現押寶權王...

IET軋空 爆違約交割

櫃買中心昨（11）日公告，有投資人融券放空矽光子族群強勢股IET-KY遭軋空，導致出現1,631萬元違約交割。這是今年以...

中低價指標股 強勢

台股昨（11）日隨美股同步反彈，盤面類股輪動速度加快，中低價股吸引短多追價，神達（3706）、矽格等近日獲法人青睞指標強...

地震震掉53億營收！台積電股價回檔想逢低買進？股海老手曝操作合理區間價

台積電2/10首度證實，因為1月21日發生的地震，相關損失約53億元，加上上周五美國總統川普再度拋出關稅議題，以及本周台積電即將在首度在美國舉行董事會…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。