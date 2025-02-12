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IET軋空 爆違約交割

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心昨（11）日公告，有投資人融券放空矽光子族群強勢股IET-KY（4971）遭軋空，導致出現1,631萬元違約交割。這是今年以來，台股第一檔爆出大額違約交割案例。

櫃買中心表示，初步看來是單一個股、單一投資人事件，後續將追蹤，並前往券商瞭解有無控管方面缺失。監視部也會再確認，有無其他不正常交易狀況。

櫃買中心指出，這起違約交割案由群益金鼎證券崇德分點通報，是一名投資人放空IET遭軋空。

隨著AI應用遍地開花，有助全球資料中心建置量大增，光收發模組作為資料中心互連的關鍵元件，需求正快速起飛。IET搶搭上述AI相關題材，市場看旺後市，尤其全球光感測器除博通完全自製之外，Coherent、Lumentum與Hamamatsu等指標廠100G、200G的APD磊晶都主要交給IET代工，加上IET生產基地位於美國，不受川普關稅戰影響，可望獲得更多轉單機會，激勵IET近期股價勁揚。

IET股價連四天攻上漲停板，昨天收盤價136.5元、漲12元，波段漲幅高達49.5%，該投資人可能因為當沖沖不掉，變成融券，也沒有錢回補，累積違約交割金額變成1,631萬元。

櫃買中心 融券

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