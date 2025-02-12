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台股硬挺 打敗關稅大戰…尾盤出現押寶台積董事會行情

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。（聯合報系資料照）
台股示意圖。（聯合報系資料照）

台股昨（11）日擊敗川普關稅大刀，在輝達股價走強帶領AI股回神，加上台積電（2330）元月業績逆勢繳出月增的成績單，尾盤出現押寶權王首度在美國新廠召開董事會行情買盤，激勵台積電終場漲5元、收1,110元，加權指數收23,384點、上漲131點。

外資一改10日大賣，昨天回頭買超93億元，主要買進鴻海、台積電、聯鈞等個股；投信買超28.7億元，連五買、累計買超122.2億元；自營商賣超2.4億元，連二賣、累計賣超54.3億元；三大法人合計買超119.3億元。八大公股行庫則賣超7.3億元。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩及台新投顧總經理呂仁傑等看法，台積電元月合併營收不受農曆年長假影響，逆勢繳出月增的成績單，市場關注今日首次於美國召開的董事會，聚焦季度現金股利，及如何應對川普將對台灣輸美晶片加徵關稅等議題。

法人普遍看好，台積電董事會上調季配息至5元的機率增加，將帶動現金殖利率進一步上揚，有助吸引外資買盤持續回流，台股反彈行情有望進一步向上挑戰前波23,642點壓力區，看好主流族群包括AI手機、AI PC、特殊應用晶片、工業電腦等電子股，以及鋼筋、型鋼、EG等景氣回溫的原物料股，但仍需留意川普政策、MSCI季度調整等變數。

川普宣布將於近日宣布對各國的對等關稅，以美國主要逆差國排名來看，包括中國大陸、墨西哥、越南、德國、日本、愛爾蘭、加拿大、韓國、台灣都可能面臨關稅大刀威脅。法人建議，川普可能在18日宣布對晶片與藥品加徵關稅，台股恐受多重影響，後市需保持風險意識，建議以買黑賣紅策略因應。

台股昨日在美股領漲下開高，電子股重掌兵符，電子權值股由AI族群扮演多方要角，包括聯發科、智邦，以及伺服器代工廠的鴻海、廣達、緯穎等股價均上漲逾2%，帶動指數盤中一度大漲233點，觸及23,485點。

類股中，以機器人、光通訊、光學鏡頭、連接元件等族群最吸金，16檔千金股普遍收紅。

台積電 川普 關稅

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