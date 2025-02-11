川普關稅大刀嚇壞存股族？ 個股、ETF定期定額戶數全面下滑

臺灣證券交易所11日公布，元月定期定額投資ETF前20大交易戶數全面下滑，國泰永續高股息（00878）持續蟬聯冠軍寶座，富邦台50（006208）超越元大台灣50（0050）、元大高股息（0056），躋身第二。

證交所統計，元月定期定額投資金額下滑至115.4億元，較前一月驟降41.8億元，雖然以往經驗顯示，受到農曆過年因素干擾，扣款時間可能延後至下個月，但減少金額太多隱含採中長期投資的存股族，可能暫時觀望而停止扣款。

資料顯示，元月定期定額投資ETF前20大交易戶數全面走跌，在1,065至46,276戶不等，其中，國泰永續高股息仍是榜上冠軍，但交易戶數縮減至261,644戶，富邦台50則因交易戶數下滑相對較少，擠下元大台灣50、元大高股息，排行第二。

第五至第十名依序為群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）、復華台灣科技優息（00929）、富邦公司治理（00692）、國泰台灣5G+（00881）、元大臺灣ESG永續（00850），排行順序不變。

定期定額投資個股方面，亦出現前20大交易戶數全面下跌態勢，台積電（2330）仍以82,727戶居冠，但前一月的94,371萬戶減少11,644戶或12.3%，至於兆豐金（2886）、玉山金（2884）、鴻海（2317）、中信金（2891）、第一金（2892）、合庫金（5880）、中華電（2412）、富邦金（2881）、台新金（2887）等，則減少9,137戶至25,691戶。