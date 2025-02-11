快訊

錯給車手影像…媒體高層ATM匯款遭連累 華南銀行晚間發聲了

保溫杯只用清水沖…他狂腹瀉照大腸鏡竟見「多顆瘜肉」！ 醫示警這些事

川普關稅大刀嚇壞存股族？ 個股、ETF定期定額戶數全面下滑

聽新聞
0:00 / 0:00

川普關稅大刀嚇壞存股族？ 個股、ETF定期定額戶數全面下滑

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
元月定期定額投資，無論在ETF還是個股方面，前20大交易戶數皆全數下滑。圖／AI生成
元月定期定額投資，無論在ETF還是個股方面，前20大交易戶數皆全數下滑。圖／AI生成

臺灣證券交易所11日公布，元月定期定額投資ETF前20大交易戶數全面下滑，國泰永續高股息（00878）持續蟬聯冠軍寶座，富邦台50（006208）超越元大台灣50（0050）、元大高股息（0056），躋身第二。

證交所統計，元月定期定額投資金額下滑至115.4億元，較前一月驟降41.8億元，雖然以往經驗顯示，受到農曆過年因素干擾，扣款時間可能延後至下個月，但減少金額太多隱含採中長期投資的存股族，可能暫時觀望而停止扣款。

資料顯示，元月定期定額投資ETF前20大交易戶數全面走跌，在1,065至46,276戶不等，其中，國泰永續高股息仍是榜上冠軍，但交易戶數縮減至261,644戶，富邦台50則因交易戶數下滑相對較少，擠下元大台灣50、元大高股息，排行第二。

第五至第十名依序為群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）、復華台灣科技優息（00929）、富邦公司治理（00692）、國泰台灣5G+（00881）、元大臺灣ESG永續（00850），排行順序不變。

定期定額投資個股方面，亦出現前20大交易戶數全面下跌態勢，台積電（2330）仍以82,727戶居冠，但前一月的94,371萬戶減少11,644戶或12.3%，至於兆豐金（2886）、玉山金（2884）、鴻海（2317）、中信金（2891）、第一金（2892）、合庫金（5880）、中華電（2412）、富邦金（2881）、台新金（2887）等，則減少9,137戶至25,691戶。

ETF 存股 定期定額 證交所

延伸閱讀

川普動作頻頻 賴清德：台灣逆中求勝

川普下最後通牒「不放人地獄就降臨」 哈瑪斯回應曝光

川普若對台晶片徵稅 科技高層：美國IC設計受衝擊最大

aespa鎮得住川普？K-pop股意外竄紅 漲幅大勝台積電

相關新聞

外資轉買回補93億元 買超前10大…敲進大成鋼2.62萬張最多

台股今天上漲131.91點，收在23384.05點，外資及陸資轉為買超新台幣93.02億元，以鋼鐵股大成鋼買超2.62萬...

今年第一檔！當沖變融券被軋到 IET爆違約交割1631萬元

今年來第一檔爆出大額違約交割的個股出現，櫃買中心11日公告，有投資人融券矽光子族群的IET-KY（4971）發生違約交割...

川普關稅大刀嚇壞存股族？ 個股、ETF定期定額戶數全面下滑

臺灣證券交易所11日公布，元月定期定額投資ETF前20大交易戶數全面下滑，國泰永續高股息（00878）持續蟬聯冠軍寶座，...

全體上市公司1月總營收3.5兆元 年增7.52%

上市公司1月營收全出爐，根據證交所統計，1月全體上市公司總營收新台幣3兆5045億元，較去年同期成長7.52%，其中營收...

這2檔營建股辦增資 中籤獲利差逾13倍

2月以來多檔上市櫃公司辦理增資，其中2檔營建股新股公開申購陸續展開， 皇昌（2543）承銷價58.1元，以11日收盤價9...

新創AI出世及關稅政策影響 法人建議資產多元配置布局

近期在大陸新創人工智慧（AI）實驗室發布R1大型語言模型後，外加美國關稅政策等不確性因素疊加下，引發投資市場波動加大。滙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。