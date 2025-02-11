全體上市公司元月營收共3.5兆元 年增7.5%
臺灣證券交易所11日公布，全體上市公司元月營收總計3兆5,045億元，較去年同期的3兆2,595億元增加2,450億元或7.52%。其中，營收成長公司共504家，衰退公司共530家。
證交所分析，全體上市公司元月營收年增幅度較大產業，依序為綠能環保業45.28%、航運業26.93%、水泥工業26.58%，主要營運動能分別來自承接工程案件依進度認列收入、運價回升及年節前出貨量需求增加、個別公司受惠合併效應顯現等。
上市公司元月營收較去年同期衰退較大產業，依序為玻璃陶瓷業年減21.15%、造紙工業年減17.61%、鋼鐵工業14.38%，主要原因各為中國大陸房地產景氣不佳、農曆新年工作天數減少及安排歲修、終端需求疲弱影響等。
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