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今年第一檔！當沖變融券被軋到 IET爆違約交割1631萬元
今年來第一檔爆出大額違約交割的個股出現，櫃買中心11日公告，有投資人融券矽光子族群的IET-KY（4971）發生違約交割事件，為今年以來上櫃公司第一起個股違約交割案例，違約交割金額1,631萬元。初步來看是單一個股、單一投資人事件，比較單純。
櫃買中心解釋，這起違約交割事件由群益崇德通報，是一名投資人融券IET-KY被軋到，張數約70張，因為該個股連四個交易日漲停，該名投資人可能因為當沖沖不掉，變成融券，也沒有錢把股票買回來補，因此累積兩天違約交割金額變成1,631萬元。
櫃買中心指出，目前看來是單一個股，單一投資人，情況比較單純。不過後續櫃買中心也會追蹤，並去證券商瞭解有無控管的缺失。監視部也會再確認，有無其他不正常的交易狀況。
IET-KY新春開紅盤以來股價強勢，加上1月營收創歷史新高利多消息助攻，已經連續四個交易日漲停，股價在6日突破100元，11日上漲12元收在136.5元，單日成交量2,541張。
依櫃買中心公告，11日上櫃公司違約交割金額買賣合計為2,352.7萬元，賣進、賣出相抵則為1,601.2萬元。
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