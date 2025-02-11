臺灣指數公司升級服務
臺灣指數公司表示，政策力推亞洲資產管理中心，加上臺灣證券交易所集團打造國際級資本市場、助力產業轉型升級的策略方向，今年將以提供指數商品化專業解決方案、擴大國際合作、優化IR議合服務平台及臺灣永續評鑑資料庫為業務發展方向。
配合被動式多資產ETF、主動式ETF新商品開放，臺灣指數公司運用長期發展台股多樣化指數及商品化經驗，提供專業解決方案，包括「投資績效標竿服務」、作為投資人理解商品的最佳溝通工具。同時提供彈性的「客戶指數計算服務」，以機構可投資清單編算最精準的投資績效評量指標，協助投信發展代操相關業務。
臺灣指數公司並規畫擴大與國際指數公司或交易所合作，範圍包括海外股債多資產類別、或股票、債券指數等，期結合國際資源，共同服務台灣資產管理機構能更有效率地創新主、被動金融商品設計，壯大投信發展，提供投資人更多投資新選項。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言