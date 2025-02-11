臺灣指數公司升級服務

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

臺灣指數公司表示，政策力推亞洲資產管理中心，加上臺灣證券交易所集團打造國際級資本市場、助力產業轉型升級的策略方向，今年將以提供指數商品化專業解決方案、擴大國際合作、優化IR議合服務平台及臺灣永續評鑑資料庫為業務發展方向。

配合被動式多資產ETF、主動式ETF新商品開放，臺灣指數公司運用長期發展台股多樣化指數及商品化經驗，提供專業解決方案，包括「投資績效標竿服務」、作為投資人理解商品的最佳溝通工具。同時提供彈性的「客戶指數計算服務」，以機構可投資清單編算最精準的投資績效評量指標，協助投信發展代操相關業務。

臺灣指數公司並規畫擴大與國際指數公司或交易所合作，範圍包括海外股債多資產類別、或股票、債券指數等，期結合國際資源，共同服務台灣資產管理機構能更有效率地創新主、被動金融商品設計，壯大投信發展，提供投資人更多投資新選項。

ETF 台股

延伸閱讀

為大國衝突暖身 美國太平洋空軍成立網路部門

稱吃藥昏眩沒用！砂石車司機故意轉向路殺黑狗 嘉檢偵結起訴

光焱科技暫定承銷價220元3月6日掛牌 看好PIC檢測

日本麥當勞限時推出！「紐約起司蛋糕冰炫風」甜蜜回歸，Oreo冰炫風同步升級

相關新聞

就市論勢／先進製程、生技 題材夯

近日國際市場最關注莫過於川普關稅政策，短期關稅不確定性需持續關注。在經濟數據和貨幣政策方面，美國1月ISM製造業PMI由49.2升至50.9，優於市場預期，聯準會1月利率會議宣布維持利率水準不變，並暗示今年降息次數可能減少，點陣圖顯示2025年僅降息2碼，市場也已陸續反應降息步伐的調整。

上市三族群 營收成長耀眼

臺灣證券交易所昨（11）日公布，全體上市公司元月營收總計3兆5,045億元，較去年同期的3兆2,595億元增加2,450...

臺灣指數公司升級服務

臺灣指數公司表示，政策力推亞洲資產管理中心，加上臺灣證券交易所集團打造國際級資本市場、助力產業轉型升級的策略方向，今年將...

外資轉買回補93億元 買超前10大…敲進大成鋼2.62萬張最多

台股今天上漲131.91點，收在23384.05點，外資及陸資轉為買超新台幣93.02億元，以鋼鐵股大成鋼買超2.62萬...

川普關稅大刀嚇壞存股族？ 個股、ETF定期定額戶數全面下滑

臺灣證券交易所11日公布，元月定期定額投資ETF前20大交易戶數全面下滑，國泰永續高股息（00878）持續蟬聯冠軍寶座，...

今年第一檔！當沖變融券被軋到 IET爆違約交割1631萬元

今年來第一檔爆出大額違約交割的個股出現，櫃買中心11日公告，有投資人融券矽光子族群的IET-KY（4971）發生違約交割...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。