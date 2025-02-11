就市論勢／先進製程、生技 題材夯

盤勢分析

近日國際市場最關注莫過於川普關稅政策，短期關稅不確定性需持續關注。在經濟數據和貨幣政策方面，美國1月ISM製造業PMI由49.2升至50.9，優於市場預期，聯準會1月利率會議宣布維持利率水準不變，並暗示今年降息次數可能減少，點陣圖顯示2025年僅降息2碼，市場也已陸續反應降息步伐的調整。

回到台股市場，台灣景氣對策信號綜合判斷分數較上月增加4分至38分，燈號轉呈紅燈，主要受惠AI應用需求強勁，加上先前逢年底旺季需求、農曆春節前備貨效應，帶動生產、銷售及信心面等燈號分數增加。

此外，近期DeepSeek R1架構在相同硬體支援下，成本遠低於Open AI，雖然引發市場對AI發展不再需要高運算硬體的擔憂，但也凸顯下一波市場焦點將移至AI應用商機，台灣電子股因產業鏈完整，仍可望受惠AI大趨勢。

美國維持高限制性利率雖仍抑制全球經貿擴張，但企業庫存低，加上台灣內需平穩，預估上半年燈號可維持黃紅燈以上水準。再者，台灣內需因廠商投資轉趨積極、動能延續，企業調薪帶動消費，亦有助支持內需穩定。

展望後市，短期台股市場雖受國際不確定性干擾波動頻頻，不過在基本面穩健下，加上大部分台灣晶片出口為電子製造業密集地區，川普關稅政策對台灣實質晶片出口影響應有限，整體而言，對台股中長期表現持正向看法。

投資建議

鑒於全球經濟可望延續溫和增長態勢，加上AI應用衍生需求強勁，台灣科技廠受惠程度高，出口成長動能可望延續，搭配內需穩健，仍有助支持台股表現，類股方面，包括先進製程、半導體材料、低軌衛星、AI賦能相關題材，非電子產業可留意美國內需與中國政策刺激受惠股，例如製鞋、生技。