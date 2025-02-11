上市三族群 營收成長耀眼

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

臺灣證券交易所昨（11）日公布，全體上市公司元月營收總計3兆5,045億元，較去年同期的3兆2,595億元增加2,450億元、成長7.52%；其中，營收成長公司共504家，衰退公司共530家。

目前於集中市場掛牌公司共計1,034家，包括949家本國上市公司及85家第一上市公司（含創新板公司），均已於2月10日前完成元月營收申報作業。

證交所表示，全體上市公司元月營收年增幅度較大產業，依序為綠能環保業45.28%、航運業26.93%、水泥工業26.58%，主要營運動能分別來自承接工程案件依進度認列收入、運價回升及年節前出貨量需求增加、個別公司受惠合併效應顯現等。

上市公司元月營收較去年同期衰退較大產業，依序為玻璃陶瓷業年減21.15%、造紙工業年減17.61%、鋼鐵工業14.38%，主要原因各為中國大陸房地產景氣不佳、農曆新年工作天數減少及安排歲修、終端需求疲弱影響等。

凱基投顧分析，以旗下追蹤主要族群營收達成率來看，科技族群、傳產族群分別有71%、58%符合預期或超越預期。

科技族群中，以手機EMS、銅箔基板（CCL）、雲端數位、IC設計（手機與消費性電子）、網通、手機零組件、電源供應器、網通印刷電路板（PCB）、一線晶圓代工等營收達成率表現相對亮麗，主要反映因應關稅課徵的提前拉貨、大陸手機補貼、伺服器需求強勁等多重因素。

上市公司 營收

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