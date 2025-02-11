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中低價指標股 強勢

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股示意圖。 圖／AI生成
台股示意圖。 圖／AI生成

台股昨（11）日隨美股同步反彈，盤面類股輪動速度加快，中低價股吸引短多追價，神達（3706）、矽格等近日獲法人青睞指標強勢演出，專家預期後市仍有上檔空間可期，但宜掌握節奏，趁盤中震盪壓回時布局。

台積電元月營收改寫歷年同期新高，科技股由輝達（NVIDIA）領漲，消弭川普關稅言論影響，美股四大指數全面上漲，台股昨日在外資反手回補下，盤中再創金蛇年開紅盤以來高點，延續本波震盪上揚走勢。

盤面題材個股持續輪動，統計漲幅前30大中，高達86%為百元以下中低價股，以法人近五日買超逾1,000張標的來看，華經、宏致、擎亞、新漢、凌華、神達、大成鋼、矽格、鴻準、揚明光、今國光、國泰金等，單日漲幅在1.6%至9.9%不等。

AI題材持續延燒，隨輝達公布財報及GTC大會將接續登場，機器人概念股多頭火種不滅，營運漸入佳境的新漢昨日股價攻頂收74.5元，拉出連六紅，改寫波段高點，凌華在外資連日敲進下，漲6.6%收87.1元，技術面一根紅棒吃掉三根黑K。

川普關稅戰受惠股積極表態，在美國市場深耕多年的大成鋼，吸引外資、投信、融資等多方資金進場追價，昨日股價漲3.8%收43.5元，改寫波段新高；半導體封測廠矽格可望受惠轉單效應，近日打完約三個月底部後重啟攻勢，收復所有均線。

展望後市，凱基投顧分析，台股昨日漲勢再起，接下來只要持續守住5日線，短線有機會挑戰元月22日高點23,642點，操作可趁盤中震盪擇股逢低承接賺價差。

台股 外資 矽格

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