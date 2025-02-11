外資轉買回補93億元 買超前10大…敲進大成鋼2.62萬張最多

台股今天上漲131.91點，收在23384.05點，外資及陸資轉為買超新台幣93.02億元，以鋼鐵股大成鋼買超2.62萬張最多，電子權值股鴻海買超2.08萬張居次。

台股今天跌深反彈，在權值股及鋼鐵族群漲勢帶動下，早盤一度勁揚逾230點，終場上漲131.91點，收在23384.05點，成交值新台幣3466.36億元。自營商賣超2.42億元，投信買超28億元，外資及陸資買超93.02億元，三大法人合計買超118.6億元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰對中央社記者表示，鴻海及廣達等組裝廠今天股價表現不錯，因為前幾天跌深，今天剛好遇到美股反彈，稍微喘口氣，加上營收表現正向，基本面有撐。

蔡明翰指出，未來1到2週還有關稅議題，股市隨時都有被重擊的可能，本週台股可能持續區間震盪整理，反彈空間不大。接下來要觀察台積電美國董事會消息，等待美股利空出盡後，轉為更加強勢格局，後續台股才有比較大的上揚空間。

觀察外資買超排行榜，以鋼鐵、電子權值股及金融股為主，前10名依序為大成鋼、鴻海、緯創、國泰金、亞光、泰金寶-DR、復華台灣科技優息、新光金、中租-KY、復華富時不動產。

投信今天買超28億元，同樣青睞鋼鐵與金融股，前10名依序為聯電、大成鋼、矽格、上海商銀、長榮、元大金、中信金、上銀、聯鈞、日月光投控。