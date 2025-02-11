全體上市公司1月總營收3.5兆元 年增7.52%

上市公司1月營收全出爐，根據證交所統計，1月全體上市公司總營收新台幣3兆5045億元，較去年同期成長7.52%，其中營收成長公司有504家，衰退公司530家。

證交所表示，包括949家本國上市公司，以及85家創新板公司及第一上市公司，合計1034家上市公司皆已於2月10日前完成今年1月營收申報作業。

今年春節連假比往年較早，全落在1月，工作天數減少，不過仍有近半的上市公司1月營收較去年同期逆勢成長，且1月全體上市公司總營收也是維持年增。

證交所進一步分析，全體上市公司1月營收成長較大產業包括綠能環保業因承接工程案件依進度認列收入；水泥工業因個別公司受惠合併公司業績，航運業因運價回升及年節前出貨量需求增加，營收較去年同期成長。

1月營收衰退較大的產業包括玻璃陶瓷業，主要受到中國房地產景氣不佳；造紙工業受農曆新年工作天數減少及安排歲修，鋼鐵工業受終端需求疲弱影響，1月營收較去年同期衰退。