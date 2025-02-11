這2檔營建股辦增資 中籤獲利差逾13倍

2月以來多檔上市櫃公司辦理增資，其中2檔營建股新股公開申購陸續展開， 皇昌（2543）承銷價58.1元，以11日收盤價92.9元計算，中籤可望獲利3.48萬元，報酬率59.89%；上曜（1316）承銷價12元，與11日收盤價14.5元僅2,500元價差，中籤報酬率20.83%， 兩家上市營建股的中籤獲利相差超過13倍。

皇昌辦理增資，公開申購時間為2月10日~12日，承銷張數2,975張，2月14日抽籤，2月24日撥券，承銷價58.1元；皇昌11日盤中一度大漲至99.5元，但遭壓回，成交量爆出逾5.7萬多張大量，收在92.9元。

皇昌近年積極承接海事工程，已承攬「第三座液化氣接收站」之建港及圍堤造地新建工程，目前一期工程已提前在去年完工，二期現正進行中，預定2028年9月完工，目前工程進度也大幅超前12%。

皇昌進軍海事市場，投入超過50億元打造國內最大全能工程船機隊，皇昌營造執行長林明照表示，訂製船機自2022年開始陸續交船，2024年底、集團更迎來東南亞最大浮沉台船「皇昌101號」交船，今年，兩艘海事船機隊包括拋石落管船「皇昌99號」及台灣首艘自主打造的預拌混凝土船「皇昌100號」預計2月完成，4、5月投入營運，總船機隊達38艘。

上曜辦理增資， 承銷價12元，承銷張數5,525張，2月12日~14日辦理公開申購，2月18日抽籤，2月26日撥券；11日以14.5元收盤。

另外，2月還有多家公司辦理增資新股抽籤，包括，聯策（6658）辦理增資，承銷張數298張，承銷價60元，2月12日~14日辦理公開申購，2月18日抽籤，2月26日撥券；以11日收盤價71.3元計算，若是抽中，可望獲利1.13萬元， 報酬率18.83%。

中探針（6217）辦理增資，承銷價30.9元，承銷張數1,785張，公開申購日期為2月13日~17日，2月19日抽籤， 2月27日撥券；以11日收盤價35.55元計算，中籤可望獲利4,650元，報酬率15.04%。

健喬（4114）辦理增資，承銷價30.2元，承銷張數2,975張，公開申購日期為2月13日~17日，2月19日抽籤， 2月27日撥券；以11日收盤價33.6元計算，中籤可望獲利3,400元，報酬率11.25%。