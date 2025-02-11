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新創AI出世及關稅政策影響 法人建議資產多元配置布局

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

近期在大陸新創人工智慧（AI）實驗室發布R1大型語言模型後，外加美國關稅政策等不確性因素疊加下，引發投資市場波動加大。滙豐投信表示，這款新推出的AI模型短期內雖對投資市場產生震撼與衝擊，不過美國關稅政策對AI產業的衝擊有限；此外，這款新創AI的推出也支持中長期對科技AI領域的健全性發展，建議投資人可透過股債多元配置分散風險，將短空長多非理性因素造成的市場波動，視為長線進場布局的良機。

滙豐超核心多重資產基金經理人楊博翔指出，現階段判斷該新創AI企業的橫空出世，對AI相關企業的資本支出趨勢產生多大影響還為時過早，但性能更好的未來模型開發能夠讓相關生態系如終端用戶受惠，也能夠帶動新一代自動化和網路安全領域的蓬勃發展。因此科技軟體公司評價和股價表現，將相較於硬體公司更具吸引力。

而對於使用者而言，從過往包括電腦、智慧型手機、行動上網、雲端運算等重大科技演進可觀察到，追求更好的效率及較低廉的建置成本，將可加速生產力並協助創造新的市場需求。其中，AI成本合理化將促使更多應用得以商業化，而擴大需求後的總演算力將不減反增，預料這些都將支持中長期對科技AI領域的健全發展。

至於美國關稅政策的影響，滙豐投信認為，目前對於AI產業的衝擊相當有限。這是由於關稅政策的影響主要針對有形商品，而AI產業鏈中的許多服務屬於無形數據導向商品，例如雲端算力租賃或AI應用服務開發，不在關稅範疇之內。即使未來川普政府調高關稅，這些服務型商品也將不受波及。

再者，儘管AI產業鏈仍包含實體商品貿易，例如美國AI資料中心所需的台灣及南韓進口設備可能受到關稅影響，但由於AI關鍵零組件供不應求，相關企業也具備高度的議價能力。因此滙豐投信除了對AI軟體族群抱以高度期待外，對關鍵AI硬體且具護城河優勢的個股也不看淡，預料牛市周期有望持續良性輪動而更為健康。

建議投資人當前應以股債多元配置分散風險，納入AI與基礎建設股票雙元趨勢主題，並以低波動債券作為核心配置，透過多元化策略布局捕捉市場輪動機會，以確保不同資產能夠在新政策環境中持續增長，為投資人持續提供防禦優勢與長期增值潛力。

AI 關稅

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