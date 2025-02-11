台股上漲131點 三大法人買超118億元

台股11日開高震盪，收在23,384.05點，上漲131.91點，漲幅0.57%，成交量3,466.37億元，三大法人買超118.6億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超93.01億元，投信買超28億元，自營商賣超（合計）2.42億元，其中自營商（自行買賣）賣超9.1億元，自營商（避險）買超6.68億元。

台積電（2330）收1,110元，漲幅0.45%，AI伺服器代工族群反彈，鴻海（2317）收179元，緯創（3231）漲幅逾3%。機器人概念股新漢（8234）、瀧澤科（6609）漲停，亞光（3019）、凌華（6166）、上銀（2049）漲幅逾6%，上銀股價點火突破前高，收344.5元。矽光子族群盤中買盤湧入，光聖（6442）、聯鈞（3450）拉漲停，IET-KY（4971）則一開盤後即漲停鎖死。成交量方面，大成鋼（2027）受惠川普對各國鋼鐵、鋁重課關稅，爆量上漲，漲幅逾3%。