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桓鼎營收／1月3.14億元、年增11.56％ 創歷年同期次高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

桓鼎-KY（5543）公布2025年1月合併營收達3.14億元，月增13.24％、年增11.56％，受惠旗下金屬建材外銷業務穩健提升，以及營造工程業務各項重大工程專案執行順利，施工進度符合預期，其中部分專案更較原定期程超前，挹注營建工程收入認列進展良好，再加上綠色能源業務應用於電池模組產品接單、出貨量能放大，帶動1月營收站穩三億水準，並寫下歷年同期次高表現。

桓鼎表示，為提升集團營運綜效，公司經營團隊已完成推動組織改造、調整，除針對金屬建材業務加大歐洲、南美及中東等地區自有外銷龍骨接單規模，同步優化中國大陸地區金屬建材業務與精實生產效率及營運管理，同步全力衝刺綠色能源業務，包括電池模組產品銷售受惠主要客戶保持良好穩健訂單需求，並持續拓寬產品應用領域，其次看好旗下儲能牆產品隨著近年業務布局，根據目前客戶需求及市場規劃，有機會於今年展現良好成績，助力集團整體營運向上成長軌道。

展望未來營運，桓鼎看好全球再生能源轉型、表後儲能需求增加，除積極透過國際知名展會加大市場推廣，並深化合作夥伴及各國代理商業務推動國內及海外示範案場落地，目前已陸續取得南美、荷蘭、日本、台灣地區小量訂單，亦積極爭取其他各式案場應用合作契機，同時持續優化儲能牆生產管理，以期加速帶動儲能牆產品步入量產階段，帶動未來營運良好成長動能。

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