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台股上漲131點收23384點 台積電上漲5元收1,110元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。記者許正宏／攝影 許正宏
台股示意圖。記者許正宏／攝影 許正宏

台股11日反彈，早盤以23321.92點開出，終場收23384.05點，上漲131.91點，漲幅0.57%，成交量3,466.4億元。櫃買則收254.01點，上漲0.44點。台積電（2330）終場收1,110元，上漲5元。

盤面上以類股來看，其他電子、數位雲端、電機機械、電腦周邊、油電燃氣、生技等較為強勢，另外則以玻陶、百貨、造紙、營建等表現較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有，亞光（3019）、聯發科（2454）、神達（3706）、鴻海（2317）、聯鈞（3450）、環宇-KY（4991）、世芯-KY（3661）、大成鋼（2027）、廣達（2382）、上銀（2049）、皇昌（2543）、貿聯-KY（3665）、緯穎（6669）、奇鋐（3017）等。

而量大撐盤的則有，富喬（1815）、台達電（2308）、精材（3374）、元太（8069）、信驊（5274）、綠界科技*（6763）等。

統一投顧表示，美股財報公布至今，超過7成獲利優於預期，然關稅議題干擾投資氣氛，加上中國大陸對美關稅反制、台積電赴美召開董事會等不確定性，短線上將持續區間震盪。現階段操作，建議低檔承接、分批布局、汰弱留強，同時也需預留現金來因應未來可能發生的變數。

另外，操作上建議，選股方向以紡織鞋材、美國概念股、內需消費及消費IC、AI PC與顯卡，及高殖利率的營建等族群為主。

台積電 台股

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