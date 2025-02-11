IET連飆漲停穩定矽光子軍心 這2檔九十度急拉漲停

矽光子在龍年表現不俗，4檔個股進榜前十大飆股，蛇年開紅盤以來，則是由IET-KY領漲，穩住矽光子族群軍心，11日再飆上漲停136.5元鎖死，盤中光聖（6442）、聯鈞（3450）出現近九十度的急拉衝上漲停，聯亞（3081）及上詮（3363）也大漲表態。

台股龍年以23,525.41點封關，龍年大漲5,429.34點，封關點位及漲點都寫下歷史新高紀錄，統計上市櫃公司龍年表現，漲幅排名前十大公司中，以綠能、矽光子、機器人及無人機概念股漲勢最搶眼。

龍年最飆股為合騏（8937），漲幅高達713.4%，矽光子股光聖及聯鈞則是分居二、三名，

光聖大漲577.07%奪下亞軍，第三大漲幅為聯鈞，上漲447.46%，另外，進榜前十大飆股的矽光子還有上詮漲幅361.89%、環宇-KY（4991）漲幅361.79%。

IET-KY（4971）公告1月營收9,842.2萬元，創新高，月增12%，年增46%；展望後市，應用於高速傳輸的晶片需求暢旺，磷化銦PIN、HBT等磊晶片量產訂單回籠，砷化鎵PHEMT高階晶片需求穩定、國防銻化鎵紅外訂單持續增長，推升整體生產效率及產能利用率，2025營運展望樂觀。

另外，IET-KY在1月16日與美國商務部簽定晶片法案（Chips and Science Act），直接金額補助初步條款可獲得最高約1,030萬美元的直接補助，約為申請資本支出的20%。

IET-KY蛇年來持續上漲，已連續多日強鎖漲停，11日以漲停136.5元開出，雖一度打開，但快速再衝上漲停鎖死， 排隊買單超過3,300張；IET-KY穩定矽光子股軍心，午盤過後多檔個股出現近九十度的急拉攻勢，光聖衝上漲停602元，聯鈞也衝上漲停338.5元。

聯亞盤中一度拉升至511元，盤中漲幅逾5%；上詮也出現急拉，一度衝高至365.5元，盤中漲幅逾6%；另外，光環也是快速急拉，股價由黑翻紅，盤中漲幅逾2%，前鼎、波若威也是上漲表現。