關稅外交擾亂 美股淨流入仍居冠、力道明顯放緩

關稅外交上演，全球股市表現溫和。回顧全球股票型基金資金流向，統計自2025年1月9日至今年1月15日止近一周，美股基金淨流入放緩至2.04億美元，持續居冠；拉丁美洲與歐非中東亦呈現微幅淨流入，其他股市則呈現淨流出。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，美國對加墨加徵關稅延後一個月，加上經濟數據表現良好，聯準會放寬銀行壓力測試、取消氣候測試，激勵相關類股。歐股強勁企業財報蓋過關稅擔憂，創下歷史新高。主要美股指數近一周亦收紅。

安聯投信表示，美國科技巨頭財報喜憂參半，同時勞動數據錯雜，惟美國總統川普推遲對加、墨商品加徵關稅，緩和市場擔憂情緒，加上聯準會官員稱美增長穩健和通膨回落。隨美債殖利率走低，近周類股表現不一，其中以REITs、AI概念股表現相對較佳。

經濟數據方面，美國1月ISM製造業指數上升至50.9，自2022年以來首次達到擴張區間，新訂單指標上升至55.1，為2022年5月來最強成長。1月ISM服務業指數放緩至52.8，新訂單指數降至51.3，但整體仍在擴張區間。

在亞洲部分，安聯投信表示，中國大陸製造業與服務業擴張步伐同步放緩。中國大陸1月官方製造業及服務業採購經理人指數（PMI）分別為49.1、50.3，製造業時隔3個月重回50以下的收縮區間。1月財新中國製造業PMI回落至50.1，為近4個月來最低，服務業降至51。

另外，日本公布去年12月勞工現金收入年增4.8%，超出預期，並創下1997年以來最大升幅。實質現金收入年增0.6%。這支持日本央行近期的升息決定，並為進一步升息提供理由。

韓國1月消費者物價指數（CPI）年增2.2%，超出預期，也超出韓國央行設下的2％中期目標。通膨意外升溫加上匯率貶值壓力，可能讓韓國央行暗示的持續寬鬆政策路徑增添變數。