美股淨流入仍居冠 但力道明顯放緩

關稅外交上演，全球股市表現溫和。回顧全球股票型基金資金流向，統計自2025年1月9日至今年1月15日止近一周，美股基金淨流入放緩至2.04億美元，持續居冠；拉丁美洲與歐非中東亦呈現微幅淨流入，其他股市則呈現淨流出。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，美國對加墨加徵關稅延後一個月，加上經濟數據表現良好，聯準會放寬銀行壓力測試、取消氣候測試，激勵相關類股。歐股強勁企業財報蓋過關稅擔憂，創下歷史新高。主要美股指數近一周亦收紅。

安聯投信表示，美國科技巨頭財報喜憂參半，同時勞動數據錯雜，惟美國總統川普推遲對加、墨商品加徵關稅，緩和市場擔憂情緒，加上聯準會官員稱美增長穩健和通膨回落。隨美債殖利率走低，近周類股表現不一，其中以REITs、AI概念股表現相對較佳。

經濟數據方面，美國1月ISM製造業指數上升至50.9，自2022年以來首次達到擴張區間，新訂單指標上升至55.1，為2022年5月來最強成長。1月ISM服務業指數放緩至52.8，新訂單指數降至51.3，但整體仍在擴張區間。

在亞洲部分，安聯投信表示，中國大陸製造業與服務業擴張步伐同步放緩。中國大陸1月官方製造業及服務業採購經理人指數(PMI)分別為49.1、50.3，製造業時隔3個月重回50以下的收縮區間。1月財新中國大陸製造業PMI回落至50.1，為近4個月來最低，服務業降至51。

日本公布去年12月勞工現金收入年增4.8%，超出預期，並創下1997年以來最大升幅。實質現金收入年增0.6%。這支持日本央行近期的升息決定，並為進一步升息提供理由；韓國1月消費者物價指數(CPI)年增2.2%，超出預期，也超出韓國央行設下的2％中期目標。通膨意外升溫加上匯率貶值壓力，可能讓韓國央行暗示的持續寬鬆政策路徑增添變數。

展望後市，安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，安聯投信表示，某些觀點認為DeepSeek進展可能成為AI的一個轉折點，但我們認為這更像是AI創新之旅中的一步，而非改變遊戲規則的事件，AI行業正在迅速發展，仍需要更多投資和創新來推動通用人工智慧的進程；隨著AI模型變得更智慧、更高效，應該會加速並推動更多新型AI應用程式的使用。

展望後市，安聯投信表示，AI可以替各行各業帶來重大突破，從先進科技到國防，從醫療保健到金融，無所不包。任何主要國家或領先公司都不太可能因這一消息就決定不對未來進行投資，AI周期仍在早期階段，依然看好長期龐大成長潛力。

展望後市，安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，AI可以替各行各業帶來重大突破，從先進科技到國防，從醫療保健到金融，無所不包。我們認為，任何主要國家或領先公司都不太可能因這一消息就決定不對未來進行投資，AI周期仍在早期階段，依然看好長期龐大成長潛力。

莊凱倫表示，整體而言，投資人在布局時應考慮降息環境下成長型產業的潛力，並透過多元化配置，適度納入防禦型資產，如固定收益資產、基礎建設及公用事業，以平衡市場波動風險並抓住長期成長趨勢。

台股部分，安聯投信台股團隊表示，北美雲端巨頭持續加碼資本支出，AI應用可望加速普及。儘管市場擔憂高階晶片需求將放緩，但北美雲端服務業者(CSP)資本支出仍維持高成長。DeepSeek降低推理成本，使企業更容易開發和使用AI技術，推動AI涉入更多實際應用，有利於AI軟體、服務及邊緣AI加速普及，包括PC、筆電、手機等，台股供應鏈可望受惠。

在關稅議題方面，安聯投信台股團隊表示，川普關稅政策核心是縮小貿易逆差，美國前三大進口國為墨西哥、加拿大與中國大陸，未來日、韓、台、越南、印度等國可能成為下一波對象。然而，川普關稅政策雖具不確定性，但仍有轉圜餘地。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，雖然仍有諸多不確定因素，但隨著AI相關產業快速發展，先進製程供應鏈動能不減，企業獲利成長動能仍在，短線震盪反而提供長線布局機會。現階段可留意低基期股，但以中長期來說，AI需求仍備受看好，選擇AI概念股時可觀察第1季營收成長。