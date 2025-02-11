台股開盤上漲69點 台積電開高5元

台股11日開盤指數為23,321.92點，上漲69.78點。台積電（2330）開盤價1,110元，上漲5元。

群益投顧表示，台股投資人場關注台積電將於美國時間2/10、2/11在美國亞利桑那州舉行首季董事會，是成立37年來首度海外董事會；川普放話將於2/18開始徵收晶片、石油、天然氣關稅。受到相關事件影響，預期台股近日將呈現高檔震盪格局。

台股短線受國際政經局勢影響壓抑，但中長線仍偏多，因為台灣經濟基本面佳，指數持續位於各期均線之上，呈現偏多格局，AI產業發展中長線看旺。受川普政策干擾投資方向分歧，市場資金在尋求主流標的之際，將導致類股輪動加速，操作難度大增；投資人可鎖定營運良好績優股謹慎操作，待股價拉回時分批逢低進場布局。

操作題材可留意：

1.小米AI眼鏡即將發表─原定2025年3至4月發布的小米AI眼鏡，預期將提前至2月與小米最新智能手機小米15 Ultra連袂發表，兩者將在語音交換、圖像識別等功能上進行深度優化。小米創辦人雷軍日前揚言小米AI眼鏡出貨量至少會在30萬副以上，台灣相關概念股可望受惠。

2.iPhone SE 4可望在情人節前夕亮相─ 市場預期蘋果將於2/14情人節前夕，發表新一代平價手機iPhone SE 4，將是蘋果首款採用自家數據機晶片的手機，並內建Apple Intelligence；外觀則將仿效iPhone 14移除Home鍵及Touch ID，改用Face ID臉部辨識解鎖。蘋果首次於第1季發表手機，可望填補新品線空隙，有利相關蘋概股表現。

周一（10日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,470.41點，上漲167.01點、漲幅0.38%；S&P500指數上漲0.67%；那斯達克指數上漲0.98%；費半指數上漲1.46%。台積電ADR上漲0.89%%，收在207.95美元，較台北交易溢價23.6%。

材料生產商股價普遍走高，美國鋼鐵大漲4.8%，Nucor和Steel Dynamics漲幅均超過4%，Cleveland-Cliffs飆升18%，Century Aluminum大漲10%，美國鋁業上漲約2%。科技股方面，人工智慧（AI）相關股票表現搶眼。輝達已連續五個交易日走高，累計漲幅約15%；博通（Broadcom）大漲4.5%，亞馬遜上漲1.7%。Meta則連續第16個交易日上漲。

三大法人周一集中市場合計賣超239.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超188.9億元，投信買超9.6億元，自營商（自行買賣）賣超11.6億元，自營商（避險）賣超40.2億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少398口至7,113口，外資淨空單增加1,099口至30,961口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,441口至4,381口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,600點，周賣權最大OI落在22,800點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,200點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.15下降至1.01。VIX指數上升0.81至19.52。外資台指期買權淨金額-0.16億元 ; 賣權淨金額0.48億元。整體選擇權籌碼面偏空。