快訊

死後40分鐘奇蹟復活！85歲嬤「被他送回來」 醒後舉止像小孩

中職／蔡其昌團拜曝本季多項變革 聯盟辦公室有望尋覓新家

大S樹葬回歸自然！民俗專家提醒：恐影響後代子孫

美國加徵鋼鋁關稅干擾投資氣氛 投顧：台股持續震盪

中央社／ 台北11日電

美國總統川普（Donald Trump）宣布將對所有進口到美國的鋼鋁製品加徵25%新關稅，投資人似乎冷靜看待，美股收高。本土投顧指出，關稅議題干擾投資氣氛，加上中國對美關稅反制、台積電赴美召開董事會等不確定性，台股短線將持續區間震盪。

美股道瓊工業指數10日上揚167.01點或0.38%，收44470.41點；標準普爾指數上漲40.45點或0.67%，收6066.44點；以科技股為主的那斯達克指數揚升190.87點或0.98%，收19714.27點；費城半導體指數攀漲73.33點或1.46%，收5082.67點。

台股10日震盪走跌，晶圓代工廠台積電跌20元、收1105元，守住1100元關卡；終場大盤下跌226.13點，跌幅0.96%，收23252.14點，成交值新台幣3253.17億元，回測5日線約23200點。

籌碼面來看，自營商10日賣超51.91億元，投信買超3.3億元，外資及陸資賣超188.9億元；三大法人合計賣超237.51億元。

產業訊息部分，晶圓代工廠台積電自結1月營收新台幣2932.88億元，月增5.4%，年增35.9%，為單月營收歷史次高水準。台積電表示，1月21日以來多次地震，有一定數量的生產中晶圓受到影響，第1季營收將趨近展望的低標，並將認列相關地震損失53億元。

受惠人工智慧（AI）雲端產品拉貨動能強勁，鴻海公布1月自結合併營收5386.66億元，月減17.74%，年增3.16%，為歷年同期次高。

代工廠和碩在消費性電子產品出貨帶動下，1月合併營收達1053.22億元，月增2.81%。仁寶筆記型電腦產品進入傳統淡季，1月合併營收約553.3億元，月減13.6%。

台積電 晶圓代工廠

延伸閱讀

0050調降內扣費又可能分割 他卻指：不如買台積電！支持者曝優勢面

鞏固鄰近國家 美國務卿：陸方不能比美國更有影響力

台積地震災損53億元 Q1營運探低標…維持全年展望

經濟日報社論／拿出對策 守住護國神山

相關新聞

AI需求強勁…上市櫃營收寫最強1月 66家業績攀高峰

上市櫃公司1月營收昨（10）日出爐，總營收為3.74兆元，為史上最強元月營收。儘管農曆新年休假長達一周，不過由於受惠AI...

台股開盤上漲69點 台積電開高5元

台股11日開盤指數為23,321.92點，上漲69.78點。台積電（2330）開盤價1,110元，上漲5元。

台股外資轉賣 國家隊撐場…美政策未明大盤區間震盪

台股新春開紅盤首周先蹲後跳，指數於上周五完全封閉開紅盤缺口後，由於短線漲多，加上川普關稅戰開打，美股紛紛拉回修正，配合外...

亞洲鋼鐵股挫 台廠逆勢漲

美國總統川普預告將對進口美國的鋼鋁全面徵稅25%，亞洲多國鋼鐵股大跌，昨（10）日台股鋼鐵類股卻逆勢大漲3.5%。主要由...

就市論勢／工業電腦、邊緣 AI 新寵

2月10日加權指數下跌226點、收在23,252點，跌幅0.9%，守住5日線，成交量略降至約3,347億元。受到從開春以來大跌後大盤展開反彈，也漲至接近前高，加上川普關稅政策帶來的不確定性仍持續延燒影響，目前台股整體成交量縮整理，後續盤勢推測在短線仍然維持區間整理為主。

券商資安體檢 全都露

近幾年台灣金融業資安防護面臨重大挑戰。臺灣證券交易所為全面了解台灣證券業資安現況，首次委外辦理券商綜合性資安總體檢評估，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。