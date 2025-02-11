美國加徵鋼鋁關稅干擾投資氣氛 投顧：台股持續震盪

美國總統川普（Donald Trump）宣布將對所有進口到美國的鋼鋁製品加徵25%新關稅，投資人似乎冷靜看待，美股收高。本土投顧指出，關稅議題干擾投資氣氛，加上中國對美關稅反制、台積電赴美召開董事會等不確定性，台股短線將持續區間震盪。

美股道瓊工業指數10日上揚167.01點或0.38%，收44470.41點；標準普爾指數上漲40.45點或0.67%，收6066.44點；以科技股為主的那斯達克指數揚升190.87點或0.98%，收19714.27點；費城半導體指數攀漲73.33點或1.46%，收5082.67點。

台股10日震盪走跌，晶圓代工廠台積電跌20元、收1105元，守住1100元關卡；終場大盤下跌226.13點，跌幅0.96%，收23252.14點，成交值新台幣3253.17億元，回測5日線約23200點。

籌碼面來看，自營商10日賣超51.91億元，投信買超3.3億元，外資及陸資賣超188.9億元；三大法人合計賣超237.51億元。

產業訊息部分，晶圓代工廠台積電自結1月營收新台幣2932.88億元，月增5.4%，年增35.9%，為單月營收歷史次高水準。台積電表示，1月21日以來多次地震，有一定數量的生產中晶圓受到影響，第1季營收將趨近展望的低標，並將認列相關地震損失53億元。

受惠人工智慧（AI）雲端產品拉貨動能強勁，鴻海公布1月自結合併營收5386.66億元，月減17.74%，年增3.16%，為歷年同期次高。

代工廠和碩在消費性電子產品出貨帶動下，1月合併營收達1053.22億元，月增2.81%。仁寶筆記型電腦產品進入傳統淡季，1月合併營收約553.3億元，月減13.6%。