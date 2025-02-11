AI需求強勁…上市櫃營收寫最強1月 66家業績攀高峰

上市櫃公司1月營收昨（10）日出爐，總營收為3.74兆元，為史上最強元月營收。儘管農曆新年休假長達一周，不過由於受惠AI產品成長動能強勁，元月營收雖低於去年12月的4.1兆元，月減8.9%，但年增7%。

以1月營收規模來看，前五大公司依次為：鴻海（2317）、台積電、廣達、和碩、緯創，分別為5,386億元、2,932億元、1,425億元、1,053億元、907億元。其中，鴻海為同期次高，月減17.7%，年增3.1%；台積電則為歷年同期新高，月增5.4%，年增35.9%，但罕見提及地震影響首季財測。

雖然1月休假多，營收創單月歷史新高的家數則有66家，以食品、貿易、航運、休閒、觀光等族群最多，主要是因為這些產業不但不受休假影響，反而受惠於長假期間的消費效應。

上市櫃公司1月營收概況

在1月營收創新高的公司中，以統一單月營收逾657.5億元最高，年增12%；統一超同樣創歷史新高，1月營收305.7億元，年增9.6%。創新高的航運股則以華航單月營收192.8億元最優，月增4.4%，年增21.1%。另外，星宇航空元月營收也創歷史新高。

瑞昱元月營收118.6億元，月增率高達36.8%、年增35.4%，是少數1月營收能創新高的電子股，主要受惠於客戶提前備貨，公司預期第1季都將受惠於急單效應。

展望今年全年，綜合各大投行、研究機構看法，目前對於上市櫃公司營運抱持正向期待，看好上市櫃公司獲利有機會繳出雙位數的高速成長水準，在台股獲利有望創新高的預期下，將提供台股上攻的動能。

高盛預估台股今年每股稅後純益（EPS）成長18%、元富投顧預估台股企業獲利年增率15%、富邦投顧預估上市櫃獲利年增率12.6%。從主要產業來看，電子企業獲利年增率將高達24%，成長性優於其他產業，尤其AI等創新科技族群是成長的主要推手。

富邦投顧董事長陳奕光指出，雖然金融股比較基期高、傳產股也因揮別奧運題材加持而下滑，但因台積電CoWoS產能加倍開出、GB200伺服器量產出貨，電子股獲利動能仍強，預計將帶動整體企業獲利再上層樓。