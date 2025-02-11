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台股外資轉賣 國家隊撐場…美政策未明大盤區間震盪

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 圖／AI生成
台股示意圖。 圖／AI生成

台股新春開紅盤首周先蹲後跳，指數於上周五完全封閉開紅盤缺口後，由於短線漲多，加上川普關稅戰開打，美股紛紛拉回修正，配合外資轉賣，台股在電子股氣虛下也跟進回軟。終場指數下跌226點、收23,252點，驚險守住5日線。法人指出，在川普關稅政策未明前，行情仍以區間震盪為主。

上周美股四大指數均收黑，以費半指數下跌1.6%最弱勢，加上川普喊出要課徵各項關稅，使得台股昨日開盤後一路下跌，盤中最低下跌314點，來到23,163點，幸好尾盤跌幅收斂，終場下跌0.9%，成交量降至3,347億元。

其中台積電（2330）下跌20元、收1,105元，盤中一度跌破月線，不過尾盤跌幅收斂又回到月線之上。因台積電拉回修正，使半導體指數下跌1.7%，進而引領電子股表現最為疲弱、跌1.5%。其他如水泥、電機機械、紡織、汽車等諸多傳產股也收黑。

19大類股中最強勢的，是受惠川普課徵鋼鋁關稅的鋼鐵股，上漲3.5%，其次是電器電纜、建材營造，各有2.4%、1.3%的漲幅。

16檔千金股幾乎一片慘綠，除川湖挾營收連續四個月創新高業績題材，上漲5元收在1,570元逆勢收紅、祥碩持平外，其餘均收跌，其中尤以健策跌6.1%最弱勢，仍維持16千金。

籌碼面來看，三大法人賣超239.8億元。其中外資期貨淨空單增加1,099口至30,961口，現貨賣超188.9億元，買轉賣，期現貨同步偏空操作。投信買超0.9億元，連四買、累計買超93.4億元；自營商賣超51.9億元，買轉賣。八大公股行庫則由賣轉買，買超47.3億元；五大壽險買超68.5億元。

綜合華南投顧董事長儲祥生、台新投顧副總經理黃文清的看法，受到川普關稅大刀的影響，使得上周五美股下跌，外資就轉為賣超。台積電又首當其衝，加上川普也喊話18日要對晶片課徵關稅，連帶半導體、電子股都受到拖累。

儲祥生指出，目前全球股市幾乎都看川普臉色，尤其是川普又提出「對等關稅」，2024年美國前十大貿易逆差國家包括中國大陸、墨西哥、越南、愛爾蘭、德國、台灣、南韓、加拿大、印度等可能也要「剉著等」。

黃文清表示，現在市場只能觀望。台股去年10月以來就處於區間震盪，在關稅陰影籠罩下，跌多或跌少，也取決於川普的動作。

川普 關稅

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