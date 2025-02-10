富達：經濟築底回穩 歐股浮現投資機會
富達指出，由於地緣政治情勢緊張與能源價格走高，導致總體需求疲軟，拖累歐洲經濟。不過，從1月採購經理人指數（PMI）觀察到歐洲製造業景氣出現改善跡象，綜合PMI指數也回升至擴張區間，可能有助於推動2025年歐元區的經濟成長。
另一方面，富達表示，歐洲央行（ECB）採取降息，也可望為歐股提供進一步的支撐，其中又以利率敏感度較高的成長股特別受惠。經濟狀況改善，加上企業財報優異表現，歐股1月表現出眾。
富達表示，觀察近期科技股震盪對美股帶來的衝擊，凸顯歐股多為跨國公司的優勢，因為單一國家事件對基本面的影響有限。MSCI歐洲指數成分股中，60%的企業營收來自該地區之外，顯示全球仍然偏好歐洲商品與服務，展現歐洲公司的國際競爭力。
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