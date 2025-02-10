快訊

數十年來少見規模！今年漢光演習天數加倍 動員一整旅後備軍人

蘋果新款SE預計本周發表 iPhone關鍵年正式開跑

富達：經濟築底回穩 歐股浮現投資機會

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富達指出，由於地緣政治情勢緊張與能源價格走高，導致總體需求疲軟，拖累歐洲經濟。不過，從1月採購經理人指數（PMI）觀察到歐洲製造業景氣出現改善跡象，綜合PMI指數也回升至擴張區間，可能有助於推動2025年歐元區的經濟成長。

另一方面，富達表示，歐洲央行（ECB）採取降息，也可望為歐股提供進一步的支撐，其中又以利率敏感度較高的成長股特別受惠。經濟狀況改善，加上企業財報優異表現，歐股1月表現出眾。

富達表示，觀察近期科技股震盪對美股帶來的衝擊，凸顯歐股多為跨國公司的優勢，因為單一國家事件對基本面的影響有限。MSCI歐洲指數成分股中，60%的企業營收來自該地區之外，顯示全球仍然偏好歐洲商品與服務，展現歐洲公司的國際競爭力。

PMI 科技股

延伸閱讀

二檔美股商品 明掛牌

全球市場觀測站／新興主權債、邊境債 帶勁

中1月服務業PMI 降至近4月最低 學者：經濟面臨挑戰

中國1月服務業PMI 指數降至51 為近4月最低

相關新聞

外資賣超188.9億元 買賣超冠軍竟都是金融股

台股10日開低，終場收在23,252.14點，下跌226.13點，三大法人僅投信買超，其中外資賣超188.9億元最多，統...

川普對鋼鋁課稅25% 為何亞洲鋼鐵股都跌只有台灣大漲？

美國總統川普拋出「對等關稅」，並言明對進口鋼鋁全面徵稅25%，由於台灣銷美國鋼鐵已經在232條款中被課25%，美國落實「...

川普鋼鋁課徵25%關稅…ChatGPT說對大成鋼（2027）有害！股添樂：母湯跟著GPT買股

跟你買股票我會賠死！

台股下跌226點 三大法人賣超237億元

台股10日開低，終場收在23,252.14點，下跌226.13點，跌幅0.96%，成交量3,253.17億元，三大法人賣...

關稅疑慮升溫 新興亞股觀望氣氛

美國總統川普將對進口商品加徵25%關稅，加上通膨前景不明朗，市場避險情緒升溫。中國信託投信指出，新興亞洲市場資金流向趨於...

貿易不確定性讓資金湧向債市 美債最吸金

雖美國通膨前景令投資人擔憂，但貿易戰帶來的不確定性抵銷通膨疑慮，各大債市普遍或資金追捧，過去一周整體固定收益型ETF共獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。