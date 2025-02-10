券商資安體檢 全都露

近幾年台灣金融業資安防護面臨重大挑戰。臺灣證券交易所為全面了解台灣證券業資安現況，首次委外辦理券商綜合性資安總體檢評估，由資誠智能風險管理諮詢公司承接，結果顯示有76%券商的資安控管程度已達中等以上標準。

過去兩年，全球金融資安環境經歷次重大變化，諸如SWIFT跨國電匯系統遭盜轉、ATM遭盜領、金融機構遭遇 DDoS攻擊等事件頻發，顯示金融機構仍是攻擊者的首要目標。

台灣也無法避免，據統計，每月平均遭遇高達3,000萬次的網路攻擊，凸顯出網路防護與管理的迫切性。尤其在疫情爆發後，遠端工作、雲服務與物聯網等新興科技的廣泛應用，進一步擴大網路風險暴露範圍，使得證券業的資安問題顯得尤為關鍵。

針對券商資安體檢，證交所過往即相當關注，也會進行檢查，同時也要求券商必須自行檢視。但為精進管理，證交所首次委託資誠智能風險管理諮詢公司辦理的券商綜合性資安總體檢評估。

此次評估涵蓋證券商的組織管理、運營流程及技術防護層面，並通過問卷調查與資安曝險評估等方法，從多角度深入分析各證券商的資安防護能力。評估結果將揭示證券業在資安防護方面的強項與薄弱環節，並提供具體建議，協助證券業提升防禦能力、強化市場韌性，最終保障投資人資產安全，增強整體市場的防禦能力。

依據問卷分析結果，綜合七大構面的評估顯示，整體證券業中，有76%的證券商在資安控管程度上已達到中等級以上的標準。另有24%的證券商在資安控管程度屬於尚可等級，需針對此等級證券商改善強化。

整體而言，此次資安總體檢報告顯示，證券業在資訊安全方面已具備一定的防護基礎。然而，在網站與電子郵件等高風險領域的資安防護仍然面臨挑戰，對證券商的營運帶來潛在的風險。

展望未來，證交所人員認為，隨著科技的快速發展，證券業將面臨更加複雜的資安挑戰。人工智慧、雲端運算、區塊鏈等新技術的應用將為證券業帶來新的機遇，但也將帶來新的安全風險；因此，證券業應積極探索新的資安技術，加強對新興技術的風險評估，以確保在不斷變化的環境中保持競爭力。