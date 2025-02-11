就市論勢／工業電腦、邊緣 AI 新寵

盤勢分析

2月10日加權指數下跌226點、收在23,252點，跌幅0.9%，守住5日線，成交量略降至約3,347億元。受到從開春以來大跌後大盤展開反彈，也漲至接近前高，加上川普關稅政策帶來的不確定性仍持續延燒影響，目前台股整體成交量縮整理，後續盤勢推測在短線仍然維持區間整理為主。

投資建議

產業表現方面，觀察近期不少AI零組件公司1月營收表現好，供應鏈也表示開始出貨輝達GB產品，因此有助於相關個股基本面表現，待市場整理過後，相關族群開始出現投資空間，建議投資人可以進場撿便宜。

另外，觀察台股近期主流類股表現，最新崛起的族群是工業電腦（IPC）與邊緣AI，預估將是下一輪AI產業的新寵兒，建議整體持股水位維持中等水平，靜待傳統績優股跌深反彈，以及關注台股邊緣AI相關利基標的。

操作上，後續則需特別留意美國跟中國大陸領導人的政策內容與對地緣政治影響。此外，3月開始陸續進入台股財報周、法說行情周，財報表現將直接影響股價走勢。