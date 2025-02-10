鳳凰元月營收倍增 山富、五福也大幅成長

旅行社受回春節出國效應，元月營收大豐收，鳳凰（5706）、五福（2745）、山富（2743）10日公告1月營收，反應今年農曆年落在1月，且航班持續復甦，皆較去年同期大幅成長，其中，鳳凰營收年增149.69%，最為可觀，五福、山富也分別有四成、二成以上成長。

鳳凰公告1月營收2.59億、年增149.69%。鳳凰表示，營收主要反應春節出團帶動業績成長，受益於長程線需求增加及高團費支撐，預計首季營收可期。同時，已有掌握一些企業獎勵旅遊訂單，包括4月將有千人規模的泰國團，還有包括南美的獎勵旅遊團。隨著疫情後企業預算更為充裕，旅遊安排也更加高端化，強調尊榮體驗的需求增加，支撐業績表現。

山富2025年1月合併營收5.52億元，年增21.27%。山富表示，春節出團高峰落在1月，帶動業績成長。同時公司計畫於3月推出三趟從高雄出發的郵輪獨包行程，預計吸引1萬人參與，將為首季營收挹注亮眼表現。

五福1月營收7.02億元、年增41.93％，創同期新高。五福表示，接下來3、4月日本各地櫻花接力盛開，對於台灣民眾吸引力高，將推出多樣化的賞櫻行程、自由行套裝供旅客選擇。2025大阪世界博覽會即將於4月13日~10月13日舉辦，關西地區住宿需求大增，五福提早預訂房源，期能掌握商機。

另，神戶機場國際線航廈將於4月18日正式啟用，同日星宇航空將開航「台北-神戶」、「台中-神戶」2條航線，五福相應推出「神戶西日本經典全覽鐵道雙溫泉」團體行程，神戶進出，並涵蓋關西京阪神以及四國的精華景點。針對年後出遊檔期，東南亞線泰國行程推出早鳥優惠，促銷團、五星無購物團俱全，滿足不同客群需求。高雄直飛富國島、高雄直飛芽莊4月起有包機計畫，將在2月的高雄巨蛋春季旅展強力推廣，可望帶動東南亞線營收。

五福旅遊長程線以歐洲、美加紐澳為主力商品，並持續拓展特色行程。台灣直飛不丹航班將於5月31日首航，不丹皇家航空「台北-巴羅」包機航班共12架次，持續至2026年4月，相較於過往台灣民眾需從曼谷轉機，直飛航班更加省時便利，五福旅遊參與此次包機計畫，已開賣不丹8天行程，價格138,800元，同步推出早鳥優惠方案，部分出發日期已售完。

此外，五福觀察，許多旅客已提前預定2025下半年歐洲行程，除了7、8月暑假親子旅遊需求，今年中秋國慶連假詢問度高，民眾請假3天即可連休9天，適合長天數旅遊，五福9~10月尼泊爾、土耳其行程已上架販售，今年長程線營收有望維持成長趨勢。